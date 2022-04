Paulucci: “Sabemos que podemos hacer mucho más de lo que mostramos hoy”

Bastante autocrítico se mostró el técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, tras la derrota por la mínima ante Talleres de Córdoba en el debut por Copa Libertadores.

El tema en el que más hizo hincapié el argentino fue en la falta de claridad en los metros finales de la cancha, asegurando que “nos faltó ser un poco más claro” al momento de asistir a los delanteros.

“No fuimos profundos. Talleres nos esperó y consiguió lo que planificó. Nos vamos con un sabor amargo, porque sabemos que podemos hacer mucho más de lo que mostramos hoy”, complementó el adiestrador, para quien el tanto del “Matador” fue un detalle.

En ese sentido, aseguró que después “Talleres no incomodó en ningún sentido. Levantó un centro que pegó en el travesaño, esa es la realidad. Pero me toca hablar de mi equipo y no fuimos profundos, tuvimos demasiado la pelota, un Talleres que nos esperó y consiguió lo que planificó”.

“Talleres hizo un partido inteligente. Vienen de una situación donde no están pasando lo mismo que vivieron el año pasado, donde fueron protagonistas. Cuando uno viene con un envión que no es bueno en lo anímico, trata de hacer lo justo y necesario”, agregó Paulucci.

Pese a este paso en falso, el DT no pierde las esperanzas en que la escuadra precordillerana sume de a tres en el torneo y aleonó a sus jugadores de cara a los próximos compromisos.

“Siempre jugamos a ganar. Hoy vinimos a ganar y lo vieron. No nos asusta ningún equipo, Católica es un club muy grande, no vinimos a pasear en Copa Libertadores”, sentenció.