Árbitro VAR del polémico Huachipato-Copiapó cambió su versión: “No me dijeron que llamaron de Santiago”

Cristián Droguett, el árbitro del VAR en el encuentro de promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó, sorprendió este viernes al asegurar que “nadie me dijo llamaron de Santiago”.

Tras revelarse el audio del VAR en duelo de promoción entre Huachipato y su club, Richard Leyton deslizó una posible intervención para...👇https://t.co/TzWijAiSXb — Publimetro (@PublimetroChile) April 7, 2022

En entrevista con El Mercurio, Droguett cambió la versión que entregó a mediados de semana, en las cuales afirmó que “Mario Vargas (Quality Manager del partido) me dice dos cosas, todo a través del auricular. Primero, ‘acuérdate del penal de Católica’ y segundo, ‘para Santiago es penal’. Eso fue clave para la decisión final”.

La nueva versión de Cristián Droguett

“El que transmite la información es el QM. Ahora, ¿quién llamó al QM desde Santiago? Hay tres opciones y son los miembros de la Comisión Arbitral (...) no tengo certeza quién fue el que llamó a Mario Vargas para presionar. No tengo evidencia para saber quién presionó a Mario Vargas para que me dijera que para Santiago era penal”, explicó en aquella oportunidad el árbitro.

Sus dichos, en el marco del audio de aquel partido y revelado esta semana por radio ADN, donde se establecen ciertas dudas y presiones respecto del penal que el árbitro Francisco Gilabert finalmente cobró en favor de los acereros y que le permitieron mantener la categoría en desmedro del cuadro nortino, que se mantuvo en Primera B, causaron tanto revuelo en las últimas horas que el propio aludido quien quiso aclararlo este viernes en el medio nacional.

“En esto hay mucha gente involucrada”, señaló el timonel de Deportes Copiapó luego que salieran a la luz los audios👇https://t.co/RfijCiMfTF — Publimetro (@PublimetroChile) April 7, 2022

“No, no me dijo eso, me dice tal cual como lo menciona usted: ‘Para Santiago es penal’”, aseguró Droguett, quien de esta forma puso en duda el hecho que el propio Vargas haya recibido esa orden de pedir sancionar el penal desde la Región Metropolitana.

El torneo vuelve a la normalidad gracias al cumplimiento total del petitorio del sindicato arbitral por parte de la ANFP respecto del despido de Javier Castrilli...👇https://t.co/eXCd1vULpY — Publimetro (@PublimetroChile) April 7, 2022

“No. eso solo él lo sabe. Eso es lo que hay que esclarecer”, agregó Droguett, quien de esta forma dejó más dudas que certezas respecto de la polémica.