Manuel Pellegrini desmiente a Milad y asegura que dirigiría la Roja cuando haya “una directiva que de confianza”

Manuel Pellegrini dejó en evidencia este viernes al presidente de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, al descartar cualquier acercamiento del dirigente nacional a su entorno cercano para llegar a dirigir a la selección chilena.

El periodista adelantó que hay más información oculta, tras el audio de Francisco Gilabert.👇https://t.co/YOn2ZEL7FQ — Publimetro (@PublimetroChile) April 8, 2022

Fue en medio de la conferencia de prensa de Betis, su actual club, donde el entrenador chileno salió rápidamente a desmentir los dichos de Milad, quien incluso habló de montos que, en palabras de Pellegrini, “no corresponden” a la realidad.

Ojalá en algún momento se junten la posibilidad de estar libre, disponible. Que Chile no tenga un técnico, porque ha salido muchas veces cuando el técnico está trabajando y yo no tengo ninguna intención de sacar a un técnico de su trabajo. — Manuel Pellegrini

“Bueno, primero quiero desmentir de que el presidente de la Federación haya hablado con una persona conocida mía, amigo mío, diciendo cifras que no corresponden”, expuso el técnico, quien en su explicación dejó claro que respetará su contrato vigente con el club español, pero que no por ello dejará su sueño de dirigir a la Roja.

El desmentido de Pellegrini a Milad

“Mi tema con la selección nacional, ya lo he dicho, 20 veces, me encantaría en algún momento poder dirigir la selección chilena. Me gusta más dirigir clubes que selecciones, no por compararlo, sino por el trabajo semanal. Yo tengo contrato aquí hasta el 2025 y me gusta cumplir mis contratos, así que por ese lado no estoy viendo la alternativa de dejar al Betis por la selección nacional”, afirmó.

“Ojalá en algún momento se junten la posibilidad de estar libre, disponible. Que Chile no tenga un técnico, porque ha salido muchas veces cuando el técnico está trabajando y yo no tengo ninguna intención de sacar a un técnico de su trabajo”, prosiguió Pellegrini, quien además lapidó cualquier posibilidad de llegar a Pinto Durán mientras siga la actual directiva de la ANFP, encabezada por el dirigente curicano.

“Cuando haya una directiva que de confianza para creer que uno puede aportar algo al fútbol chileno e intentar clasificar a un Mundial”, enfatizó el Ingeniero, al paso que también insistió en su postura respecto que el desarrollo del fútbol en cada país no debería estar relacionado a la clasificación a un Mundial.

“No creo que sea la manera de desarrollar a los países en la parte futbolística”, cerró.

La aclaración del técnico chileno rápidamente se convirtió en tendencia de Twitter, donde incluso varios comentaristas deportivos o periodista especializados en deportes criticaron al presidente de la ANFP por haber entregado una información que el propio aludido, Pellegrini, desmintió.

El desmentido público de Manuel Pellegrini a Milad es feroz y un nuevo mazazo para la ya destruída credibilidad del presidente de la ANFP. "Es mentira que él haya hablado con una persona amiga o cercana a mi". Peor aún "ojalá más adelante haya una directiva que de confianza" — felipe bianchi (@bianchileiton) April 8, 2022

Lo prometido es deuda. Juzgue ud a quien le cree. Lo dice uno de los mejores Dts del mundo [VIDEO] La declaración de Manuel Pellegrini que destroza a Pablo Milad y a la dirigencia chilena https://t.co/cFiKnQKC8z — Keno Salinas (@Kenotrotamundos) April 8, 2022