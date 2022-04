La semana del ultimátum para Paulucci y Escobar

Universidad de Chile y Universidad Católica vivieron un sábado desolador ante los equipos de la Cuarta Región. Luego del “Clásico Universitario”, donde los “azules” tuvieron un gran segundo tiempo, esperaban ratificar el alza en su visita a Coquimbo Unido, pero un doloroso gol en los descuentos implicó una derrota por 1-0 que volvió a tirar cualquier ilusión por la borda.

A su vez, contra su archirrival estudiantil, los “cruzados” se habían recuperado de una seguidilla de cuatro caídas, sin embargo, en unos días aciagos, generaron poco y nada en el traspié por 2-0 frente a Deportes La Serena en San Carlos de Apoquindo, sumado al revés por 1-0 ante Talleres en Córdoba. Así, ambos técnicos empiezan una semana que será crucial para sus futuros.

Por el lado de la UC, Cristian Paulucci no encuentra respuestas en su plantel. “A veces los jugadores se cansan de los entrenadores, voy a hablar con ellos”, advirtió en la precordillera, a sabiendas de que si no logra un triunfo mañana contra Sporting Cristal en Las Condes podría no llegar al encuentro dominical en Talcahuano frente al Huachipato de Mario Salas, que viene embalado.

En la vereda de los “laicos”, Santiago Escobar ve un crecimiento en el rendimiento de sus pupilos. “Ha sido el mejor partido que jugó la ‘U’”, lanzó en tierras coquimbanas, haciendo enojar a una hinchada que ya está cansada de las excusas y promesas, y que viene esperando resultados desde hace un buen rato, que urgen en el duelo sabatino con Palestino en Santa Laura.

Los números resumen el mal momento que atraviesan las universidades y que tienen a sus adiestradores pendiendo de un hilo. El ex ayudante de Gustavo Poyet lleva seis puntos menos que los que acumulaba su antecesor uruguayo en sus primeros nueve lances del Campeonato Nacional 2021, mientras que el DT colombiano del “Romántico Viajero” suma dos unidades menos que el cuadro que comandó Rafael Dudamel en ese mismo lapso.