Marcelo Ríos: “Quiero volver a ganar un torneo profesional”

Marcelo Ríos dio a conocer un fuerte dolor que lo tiene mal de salud. “Ando cagado de la cadera”, señaló en una entrevista a La Tercera.

El tenista contó que tras operarse el anillo de cartílago, denominado labrum, anduvo de lo más bien, pero “ya no tengo el cartílago y me está tocando hueso con hueso en la cadera”, confesó.

De hecho, por ese doloroso motivo, fue que canceló el partido de exhibición que tenía agendado con el australiano Nick Kyrgios, el pasado 30 de septiembre.

“Yo me rompí el labrum y me lo operé. Quedé bien, con un poco de dolor, y seguí entrenando, pero ya no tengo el cartílago y me está tocando hueso con hueso en la cadera. Me tengo que operar (...) pero la recuperación es media complicada. Yo pensaba que mientras más joven me operara, la recuperación sería más rápida. Pero no, el doctor me dice que es al revés, porque, con lo que hago, la voy a romper y voy a dejar la cagá, así que me pidió que me aguante. Fui a Chile y me pusieron ácido hialurónico, y me ha servido. Llevo tres semanas sin dolor. Y si no funciona, después vienen las células madre. Si no, me tendría que operar. Me pegó fuerte lo de la cadera, no podía dormir, corría con dolor”, confesó al medio.

Sin embargo, a pesar del malestar, dijo que quiere volver a ser el “número uno del mundo”, esta vez entre los más veteranos del tenis.

“Quiero demostrarme a mí mismo”

“Quiero volver a tratar de ser el más viejo en ganar un torneo profesional. La vez anterior me ofrecieron wild cards (tarjeta de invitación en Kitzbühel y Umag, pero no es lo que quiero y tengo que ser realista. Quiero tratar de ganar un challenger, el más chico que sea, o un futuro”, señaló. Aclarando que “tampoco me voy a ir a meter a jugar al Congo o a Egipto”.

“Quiero demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacerlo. A lo mejor no lo logro, pero cuando juego me siento bien. No quiero volver al tour, sino que ganar un torneo profesional, aunque sea el más penca. Ojalá fuera en Estados Unidos y en cemento, pero también me ofrecieron la vez anterior jugar en Argentina. Pienso entrenar con todo. No quería contarlo, pero lo hago porque es entretenido y creo que puedo hacerlo. Ojalá no me cague la cadera”.

Para el 1 de julio el “Chino” tiene agendado un partido de exhibición con el español Álex Corretja en el Gran Arena Monticello