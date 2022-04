“Hubo un problema”: Martín Lasarte habló sobre la supuesta indisciplina de La Roja durante la Copa América

El ex entrenador de La Roja, Martín Lasarte, dio su primera entrevista tras dejar la banca de la Selección Chilena y se refirió a diversos temas, desde la no clasificación al Mundial de Qatar, hasta hechos puntuales que ocurrieron durante su proceso.

En conversación con ESPN, “Machete” habló del presunto caso de indisciplina que habría existido en la selección durante su participación en la Copa América de Brasil 2020, episodio que es recordado como el “Peluquerazo”. Incluso, en su momento se habló de manera extraoficial que Lasarte habría estado al borde de presentar su renuncia producto del hecho.

El ex seleccionador chileno recordó dicha situación y reconoció que en aquella vez “hubo alguna dificultad”.

“Hubo alguna dificultad (...) Hubo un problema, cosa que a nosotros nos sorprendió. Nunca pensé que a este nivel... en una Selección, con jugadores de determinado recorrido... pero también tengo que decir que eso fue el puntapié inicial para un recorrido posterior fantástico”, relató Lasarte.

El uruguayo fue consultado sobre lo que realmente pasó en hotel en aquella oportunidad, sin embargo, no quiso entregar mayores detalles, ya que el tema está más que superado.

“Yo no voy a relatar las situaciones, porque lo que no se relató en ese momento, me parece cobarde comentarlo después. Ya está. Ya pasó. Eso fue el puntapié inicial para tener una relación buena”, decretó “Machete”.

Respecto a la no clasificación de Chile al mundial, Lasarte señaló que “siempre el entrenador es el principal responsable, pero no el 100%. Creo que hicimos un montón de cosas buenas y otras no tanto, después que las cosas ocurren reflexionamos sobre que se pudo haber hecho algo de manera distinta”

“Hay una multiplicidad de factores. Nosotros tomamos el equipo cuando la eliminatoria ya había empezado y las posibilidades estaban latentes. A nosotros nos faltaron alguna serie de aspectos, los puntos de local. El partido con Bolivia y ese con Ecuador que veníamos con mucha energía positiva”, analizó