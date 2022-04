La obscura relación entre Nikita Mazepin y Vladimir Putin

El arranque de la Temporada 2022 fue una completa pesadilla para Nikita Mazepin.

Y es que, la escudería Haas tomó la decisión de darlo de baja, a tan sólo unos días de iniciar la campaña.

El adiós de Nikita se dio por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ya que, al parecer, el piloto tiene una relación cercana con Vladimir Putin.

Cuando todo apuntaba a que Mazepin sería uno de los dos volantes del equipo estadounidense, rescindieron su contrato sobre la hora.

Esto dejó a la deriva al ruso, quien ya no pudo buscar acomodo en el “Gran Circo”, aunque también la mayoría de las escuderías le cerró la puerta.

“Soy un joven de 23 años y no estaba preparado para esta noticia. No recibí ninguna insinuación, ni apoyo que me dijera que esta decisión era la que se había tomado, o que se haría pública en 15 minutos y así estar preparado para ello.

“No me esperaba que Haas iba a romper el contrato. No lo veía venir. Fue muy doloroso y una situación inesperada para mí. Siento que debí haber recibido un mejor trato porque no existía el fundamento legal para que el equipo rompiera mi contrato. Acabaron con mi sueño”.

— Nikita Mazepin, expiloto de F1