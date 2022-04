Marcelo Barticciotto a 27 años del “gol triste”: “Nunca me preparé para no festejarlo, me salió del alma”

Este viernes se cumplieron 27 años del “gol triste”, el recordado tanto que Marcelo Barticciotto le marcó a Colo Colo, mientras jugaba por Universidad Católica.

En esa jornada disputada en el Estadio Nacional, los cruzados vencieron por 2-1 a los albos.

El delantero chileno anotó en la importante victoria del Inter ante el Spezia. Revisa el gol de Alexishttps://t.co/0TXSpPqgua — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) April 15, 2022

Y justamente Barticciotto abrió el marcador ese 15 de abril de 1995, quedando en el recuerdo colectivo que no celebró la anotación.

En ese sentido, tras anotar el gol el delantero clavó la vista al suelo y caminó con la cabeza hacia abajo, mientras sus compañeros celebraban el tanto.

La publicación de Marcelo Barticciotto

En el marco del nuevo aniversario del “gol triste”, un usuario recordó la acción a través de Twitter.

Ante esto, el campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991 señaló lo que sintió en ese momento.

“Tengo el mayor respeto por Universidad Católica, un club al cual quiero mucho, y que me trató de la mejor forma, pero ese gol fue especial, nunca me preparé para no festejarlo, me salió del alma, y las cosas que salen del alma no tienen explicación”, expresó Marcelo Barticciotto.

Tengo el mayor respeto por Universidad Católica, un club al cual quiero mucho, y que me trató de la mejor forma, pero ese gol fué especial, nunca me preparé para no festejarlo, me salió del alma, y las cosas que salen del alma no tienen explicación https://t.co/KsqENeXZHM — Marcelo Barticciotto (@marcelobarti) April 15, 2022

Revisa el recordado “gol triste”