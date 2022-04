Junior y Ronnie se van de carrete tras amargo empate y enojan a los hinchas de la U

Los delanteros de la Universidad de Chile, Junior Fernandes y Ronnie Fernández, se encuentran en la mira del enojo de los hinchas tras ser descubiertos este sábado en una masiva fiesta tan solo horas después de haber empatado frente a Palestino.

Los azules continúan sin poder encontrar una victoria por tercera fecha consecutiva, esta vez rescatando un amargo 0-0 contra los árabes, quedando en la posición 11° del Campeonato Nacional con tan solo 11 puntos de los 30 posibles.

[ La U y Palestino empataron en un partido lleno de interrupciones y gol anulado por el VAR ]

Es por esto que la aparición de los dos citados jugadores de la U en historias de Instagram en una fiesta causaron indignación en los seguidores más acérrimos del “romántico viajero”.

Distintos videos difundidos por las redes sociales mostraron a ambos futbolistas bailando y disfrutando al ritmo de un doble de Daddy Yankee en el cumpleaños de la esposa de Junior. Incluso, hubo una peculiar carrera de scooters.

Rápidamente llovieron las críticas de los hinchas, a las que el propio Ronnie Fernández respondió mediante un reclamo a un periodista, a quien le pidió no sacar provecho de la situación.

“Entiendo que los momentos no son los indicados por los resultados, pero de ahí a querer sacar provecho de esto en tu condición de periodista, me parece discutible. Lo más fácil es atacar en los momentos difíciles. Las familias no son responsables de los malos resultados”, se justificó el atacante azul.

Pero el mal momento de la U no pasa desapercibido, ya que en el 11° puesto y con tan solo 11 puntos, se encuentra a tres unidades de la zona de descenso directo, reavivando el fantasma de las últimas temporadas.