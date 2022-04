Ronaldo Nazario no tiene dudas: asegura que su generación es mejor que la de Messi y Cristiano Ronaldo

Ronaldo, uno de los mejores delanteros de todos los tiempos y figura histórica del fútbol brasileño, afirmó que su generación es mejor que la del argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo.

El “Fenómeno”, que tuvo destacados pasos por clubes como el Barcelona, Real Madrid, Inter y el Milán, se refirió a este hecho en conversación con el exatacante italiano Alessandro del Piero en Sky Sport Italia.

“Si me preguntan qué generación elegir, digo la nuestra, pero sin ninguna duda. Éramos realmente muchos y muy buenos”, expresó el exatacante.

En ese punto, detalló que “hoy no es que no sean buenos, Cristiano y Messi lo son, así como Neymar. Pero faltan los demás, que no han llegado a su nivel. Antes había más competencia y no solo en Italia, también en España e Inglaterra”.

“Ahora nos hemos encontrado con un nivel físico muy alto por todo el mundo, ya no están los 10 clásicos, lentos y técnicos. Hoy ya no tienen espacio. Pero es cierto que técnicamente nuestra generación iba muy por delante. Había más jugadores y personajes importantes”, aseguró Ronaldo Nazario.

Al respecto, el campeón del mundo con Brasil afirmó que “cada equipo tenía dos o tres que eran realmente capaces de cambiar un partido y hacer historia”.

Por último, el otrora delantero y compañero de Iván Zamorano en el Inter de Milán, manifestó que “todos los récords serán batidos, incluso los de Messi y Ronaldo de hoy lo serán en el futuro. Los registros se hacen para esto. Pero es difícil comparar una generación con otra. No hay criterios correctos para hacer esto”.