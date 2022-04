Columna: La resurrección de Colo Colo

Colo Colo está de cumpleaños mañana. Son días de celebración, peleando arriba en el Campeonato Nacional y dando batalla en la Copa Libertadores, como dicta su laureada historia.

El “Cacique” tiene un entrenador de categoría, con una capacidad indiscutida por propios y ajenos. Si bien abusa del reclamo, ha logrado conformar un plantel equilibrado y hambriento.

Como corresponde a un equipo grande, los referentes llevan la batuta. Sin embargo, saben que no pueden dormirse, porque desde abajo vienen empujando jóvenes que quieren ser protagonistas.

Todo lo anterior no es casualidad. Como hace tiempo no se veía, desde afuera se observa un orden institucional, ya no tenemos un escándalo por semana en el Monumental y generalmente se habla de fútbol.

Edmundo Valladares ha funcionado perfecto como hombre de consenso. Los dos bloques que tanto daño le hicieron al club han pasado a un segundo plano, más allá de que sigan teniendo el poder.

En este escenario, este martes los “albos” soplarán contentos las 97 velitas. Pero es un mes donde no sólo están de aniversario, sino que también tendrán elecciones.

Por eso, es importante no olvidar que hace poco más de un año, exactamente 14 meses, estuvieron al borde del precipicio. Y el principal responsable de eso sigue rondando por Macul.

Trascendidos apuntan a que Aníbal Mosa está moviendo los hilos para volver a la cabeza. Con todo lo que costó limpiar su desastre, sobre todo el camarín que armó, su regreso sería insólito.

Hoy el vestuario se ve sano, ya sin los pesos pesados que cobraban mucho y jugaban poco. Entra el que mejor está y punto, da lo mismo el apellido, ninguno está por encima del grupo.

Que nadie venga a parar la resurrección. Felices Pascuas.