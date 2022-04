Gustavo Quinteros vuelve a San Carlos cada vez más “cruzado” con la UC

De los cuatro entrenadores que lograron el tetracampeonato con Universidad Católica, Gustavo Quinteros fue el que tuvo la mejor performance. Con 16 partidos ganados, cinco empatados y apenas tres perdidos, su equipo se consagró en el Campeonato Nacional 2019 con un notable 73.6 por ciento de rendimiento, 13 puntos por delante de su escolta, Colo Colo.

Debido al estallido social, ese torneo tuvo que darse por terminado seis fechas antes de completarse. Por eso la celebración de la estrella 14 no pudo ser en cancha, sino en un evento en el estadio Municipal de Renca, donde el argentino-boliviano fue llevado en andas por los hinchas de la UC.

Esos tiempos asoman muy lejanos, ahora con el DT dirigiendo al “Cacique”, con el que este fin de semana visitará San Carlos de Apoquindo con la posibilidad de sacarle 11 unidades de ventaja al tetracampeón. Y lo hará en un contexto donde él mismo ha protagonizado diversos roces con los “cruzados”.

Luego de la Supercopa de este año, el ex defensa puso en duda la legitimidad del último título de la “Franja”, dado lo mermados que se vieron los “albos” por las cuarentenas de los contactos estrechos. José María Buljubasich salió a responderle públicamente a quien fuera su adiestrador en la precordillera.

“Si no pasaban cosas como las que pasaron, era otra la historia”, lanzó el actual coach colocolino. “Hay que saber ganar y perder”, le contestó el gerente deportivo de Cruzados.

Los encontrones no han cesado en este certamen 2022, con ambos clubes representando al país en la Copa Libertadores y ad portas de medirse este domingo. Justamente la programación de este encuentro desencadenó un nuevo cruce entre el director técnico “albo” y la institución que lo trajo al fútbol chileno.

Pensando en que el miércoles 27 debe recibir a River Plate, el “Popular” quería enfrentar a la “Cato” el sábado, tal como ocurrió con Universidad de Chile en Las Condes, aprovechando que no hay acción copera por estos días. Sin embargo, se encontró con la negativa de los estudiantiles, quienes aludieron a un acuerdo vecinal y al normal funcionamiento de las otras ramas deportivas.

“Me pregunto, como se pregunta toda la gente de Colo Colo y de todo el país que entiende de esto: ¿por qué, jugando miércoles, tenemos que jugar domingo? ¿Por qué cuando Católica jugaba con Talleres el miércoles, jugó sábado?”, alegó ofuscado el otrora defensor, tras el triunfo sobre Cobresal. “¿El que programa, quién es? ¿A qué club responde?”, disparó a continuación.

Los dardos directos al cuadro universitario no se quedaron ahí, pues hay otro frente en el cual el ex zaguero se siente perjudicado. Su elenco no tuvo público ante Unión La Calera por los proyectiles lanzados en el duelo contra Audax Italiano en el Monumental, situación que los “franjeados” vivieron en su reducto frente a Deportes La Serena.

“En Colo Colo cayó una piedra y suspendieron a la gente. Allá no sé si va a pasar, no sé si a Católica le van a suspender a la gente”, deslizó la cabeza del área técnica colocolina. Al respecto, hoy sesionará el Tribunal de Disciplina de la Anfp y se sabrá si Quinteros se reencontrará con esa hinchada que en su momento lo alzó en sus hombros al ritmo de “el ‘profe’ no se va”.