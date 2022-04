Castrilli se abre a volver con condiciones, pero Milad no lo ha llamado

“…Pero entonces, la Mentira salió del agua y se vistió con la ropa de la Verdad mientras que la Verdad se negó a vestirse con la ropa de la Mentira… La gente no decía nada al ver a la Mentira vestida con la ropa de la verdad, pero se horrorizaba al paso de la Verdad desnuda.”.

Con ese posteo, tomando una frase perteneciente a la leyenda de la Mentira y la Verdad, sacó la voz Javier Castrilli ayer en Twitter. Siempre muy activo a la hora de expresarse mediante esa vía, el argentino reaccionó de esa manera al informe del oficial de cumplimiento de la Anfp, que descartó una presión indebida en el cobro de un penal a favor de Huachipato en la Promoción ante Copiapó.

La investigación también determinó que los audios de Francisco Gilabert fueron parte de una maquinación para desacreditar a la cúpula del referato chileno, encabezado en ese entonces por el transandino. Eso le significó perder su puesto, en el medio de una huelga del Sindicato de Árbitros.

Por estas horas, el “Sheriff” se remite a manifestarse a través de la “red social del pajarito”, mientras sigue en Chile con el objetivo de limpiar su nombre. Sus abogados le aconsejan no hablar públicamente por el momento, pues tomará acciones legales.

Sin embargo, no sólo permanece en nuestro país con eso en mente, sino también atento a un posible llamado de Pablo Milad. El ex pito bonaerense no tiene para nada descartada la opción de volver a hacerse cargo del arbitraje nacional, pero todavía no ha recibido ningún tipo de contacto por parte del presidente del fútbol criollo, quien no lo respaldó cuando se desató el escándalo.

Pese a ello, el “Juez de Hierro” está abierto a continuar trabajando en lo que considera su pasión, aunque tomando las prevenciones del caso, imponiendo varias condiciones. Claro, de partida, hoy están activos los 14 réferis que él decidió despedir, por lo que el escenario no asoma muy favorable por ahora.

La palabra la tiene el timonel del organismo de Quilín.