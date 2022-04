DT de la U confirma castigo a Junior Fernandes y lo margina del partido contra Audax Italiano

Los últimos días han sido bastante agitados en Universidad de Chile luego de conocerse del acto de indisciplina de Junior Fernandes y los rumores de un posible despido al técnico Santiago Escobar como consecuencia de los malos resultados obtenidos por los azules en esta temporada.

Respecto de ello, esta tarde fue el propio técnico colombiano quien aclaró en el CDA su situación contractual y confirmó la decisión que tomó con el delantero en la previa al partido de este sábado frente a Audax Italiano.

De Fernandes, el entrenador cafetalero adelantó que no estará en el duelo frente a los itálicos ya que fue castigado.

El día que me digan que no están a gusto hablaremos como personas adultas, pero hasta ahora no me han dicho nada. — Santiago Escobar

“Él no estuvo en la calle. Estuvo en el cumpleaños de su esposa. Y al otro día no entrenó, e internamente hay un tema deportivo que yo como DT tomaré una decisión y seguramente Junior no estará en esa convocatoria. No estuvo en el entrenamiento”, contó Escobar, quien afirmó que esta sanción ya le fue informada al futbolista azul.

La sanción de Escobar a Junior Fernandes

“Eso se aclaró con el jugador, y es una sanción deportiva por este partido. En la institución hay derechos y deberes. El no entrenó al día siguiente y por eso viene esa sanción”, explicó.

Otro tema que abordó Escobar fue el de su continuidad en la banca universitaria.

“Hay momentos buenos, regulares, malos. Estamos en un momento difícil, somos conscientes de eso, y para seguir me anima el deseo del grupo, las ganas que vemos, la unión que hay, y uno, como técnico, en cada partido se ilusiona con que vamos a jugar bien y que vamos a ganar. Es una gran institución, y la motivación es luchar día a día, y levantarme para venir al CDA”, reconoció el DT, quien no hizo mayor eco de los nombres de entrenadores que han aparecido como sus potenciales reemplazantes.

Es una sanción deportiva por este partido. En la institución hay derechos y deberes. El no entrenó al día siguiente y por eso viene esa sanción. — Santiago Escobar

“El día que me digan que no están a gusto hablaremos como personas adultas, pero hasta ahora no me han dicho nada. Y es por eso vivo el día a día, pero soy una persona de fútbol y entiendo lo que puede pasar. Seguramente la dirigencia ahora, a mediados de año o en diciembre hará un diagnóstico. Ahora tengo ganas de seguir, me hace pensar que podemos revertir la situación”, dijo.

“Se ha hablado de una infinidad de técnicos y estas situaciones pasa en todos los clubes del mundo, pero no veo fantasmas. Yo trabajo y confío en mi trabajo, en lo que hago; trabajo con honestidad y a veces salen las cosas, a veces no. No me voy a prestar para que saquen títulos. Puede que estén hablando (con otros), pero no tengo pruebas. Puede que no, pero mientras esté en el día a día, no puedo preocuparme de eso”, finalizó.