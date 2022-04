“Peluca” Falcón ya calienta el partido entre Colo-Colo y la UC: “El clásico lo jugamos en la fecha 5″

Este próximo domingo Universidad Católica recibe a Colo-Colo en San Carlos de Apoquindo y Maximiliano Falcón comentó a calentar el encuentro con los cruzados.

Le consultaron al “Peluca” sobre el clásico dominical y su respuesta ya sacó ronchas: “El clásico lo jugamos en la fecha 5, pero para el partido contra Católica estamos muy bien. Queremos llegar al 100% en cada partido”.

En cuanto al encuentro, el que el cacique pretende ganarlo para mantenerse en lo alto de la tabla del campeonato nacional, precisó que la UC “es un plantel que está hace años juntos, tienen su idea marcada y con ella han jugado estos años. No creo que haya mucho cambio, quizás le pidan algo diferente a nivel individual, pero el esquema va a ser el mismo. Nos preocupamos por nosotros, trataremos de vulnerar sus armas más fuertes que sabemos cuáles son y usaremos nuestras virtudes”.

“Somos un equipo que no le gusta que le hagan goles, somos competitivos y queremos ganar todo. El rival juega también, así que vamos a ir a tratar de sacar los 3 puntos en San Carlos”, agregó.

Por otro lado, se refirió a su evolución en el club: “Creo que he madurado, me noto mucho más ordenado, paciente a la hora de marcar y tomando mejores decisiones. Era lo que me faltaba y creo que se nota desde fuera. Mis compañeros también ven ese cambio y es una ayuda para el equipo”.