Lasarte descarta llegar a la U: “Es muy posible que no dirija por bastante tiempo”

Aunque el presidente de Azul Azul, Michael Clark, respaldó a Santiago Escobar como entrenador de Universidad de Chile, la continuidad del colombiano en la banca de los azules está bastante cuestionada, debido a la mala campaña en el Campeonato Nacional 2022.

Por eso, el nombre de Martín Lasarte, ex DT de La Roja, surgió en el medio como posible reemplazante del cafetalero.

Sin embargo, el propio estratego uruguayo se descartó, por ahora, para volver a dirigir al elenco estudiantil, con el que fue campeón del torneo criollo en 2014.

“En ningún momento he hablado con alguien de la U por este tema, lo quiero dejar en claro. Solo gente externa al fútbol que no tienen que ver con el club”, reconoció el charrúa al portal En Cancha.

“Me preguntaron si me gustaría volver, si vuelvo a entrenar rápido o esas cosas, pero insisto, nadie de la institución me llamó”, añadió.

Incluso, “Machete” aclaró que no tiene intenciones de volver a dirigir en el corto plazo tras su salida de la Roja después del fracaso de no clasificar al Mundial de Qatar 2022: “Es muy posible que yo no entrene por bastante tiempo. No puedo asegurar cuanto”.