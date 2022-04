TNT confirma salida de Miguelito por violencia en San Carlos de Apoquindo

El canal TNT Sports le dio la “PLR” a Miguelito en futuras transmisiones deportivas, luego de conocerse que participó en los violentos hechos ocurridos en el estadio San Carlos de Apoquindo.

El comediante, quien estaba comentando el clásico para el canal de deportes, participó en la pelea que se originó contra un fanático de Colo Colo, que estaba de infiltrado en la tribuna “Sergio Livingstone” y gritó a todo pulmón el gol que le dio el empate a los albos en el minuto 90.

Miguelito

Miguelito gritó improperios y salió de la cabina para participar en la pelea. Es por esto que el medio anunció su salida del espacio y señalaron que no contarán más con su participación, por no representar los “estándares editoriales”, condenando su comportamiento.

“Como uno de los principales medios de comunicación deportivos del país, condenamos sin excusas cualquier tipo de violencia y en particular, la que ocurre en los estadios. Es nuestra responsabilidad -como canal oficial de las transmisiones del fútbol nacional- generar las mejores condiciones para un correcto espectáculo dentro y fuera de la cancha”, señalaron en un comunicado.

[ Viralizan imagen de Miguelito infiltrado en riña entre hinchas de Colo Colo y Universidad Católica ]

Además, agregaron que “velamos en todo momento por el principio básico de la libertad de expresión. Es por ese mismo motivo que las opiniones vertidas en nuestras transmisiones son de exclusiva responsabilidad de quienes las ejercen y no representan necesariamente una posición editorial del canal”.

[ Los hilarantes memes que dejó Miguelito tras el partido entre la UC y Colo-Colo ]

“Condenamos su forma”

“Por ese motivo, en la transmisión del programa Reacts, uno de sus invitados, Hans Malpartida, conocido como Miguelito expresó declaraciones que condenamos tanto por su forma y fondo. Pero además de ello, se involucró en los lamentables incidentes ocurridos entre hinchas de ambos equipos”, confirmaron.

Universidad Catolica vs Colo Colo, campeonato 2022 (ANDRES PINA/PHOTOSPORT/ANDRES PINA/PHOTOSPORT)

También, señalaron que “ es importante aclarar que quienes participan del espacio Reacts son invitados de acuerdo a su reconocida afición deportiva y representatividad con el club afín, no siendo talentos estables de TNT Sports. No obstante, se ha tomado la decisión editorial de no considerar a Miguelito para nuevas transmisiones, debido a un comportamiento que se aleja de los estándares editoriales y de quienes sí colaboran con el medio”.

“Finalmente, todo el material gráfico emitido en esta jornada, ya está a disposición de las autoridades de seguridad y orden para el análisis que corresponda”, concluyeron.