“No estuviste a la altura”: Los descargos contra Miguelito en Instagram por matonesca reacción

El comediante Miguelito se ganó el rechazo generalizado de los hinchas del fútbol, luego de su polémica participación en la agresión ocurrida en el estadio San Carlos de Apoquindo, a minutos que terminara el encuentro de Universidad Católica y Colo Colo.

Cientos de personas reprocharon la reacción que tuvo el exMorandé con Compañía, quien salió de la cabina donde estaba comentando el partido para el canal TNT Sports, y se dirigió raudo hacia donde estaban golpeando a un fanático albo, a quien insultó minutos antes por celebrar un gol.

Los descargos contra el actor de Mega, de nombre Hans Malpartida, lo realizaron en su cuenta de Instagram donde le dedicaron cientos de mensajes de rabia, amenazas y decepción.

“No estuviste a la altura hoy día” cesleyton89

“Este payaso 🤡 Incitando a golpear a los colocolinos!!!” papapro11819

“EL KARMA MIGUELITO !!! Con esto cago tu carreta .PONTE A LLORAR AHORA ! tatu” rob_gal_choche

“Tay funao chico kloo te las dato de maliante monja resentida con un mata mosca te piteo” siriuus_blakk

Si bien, la mayoría de los comentarios fueron de insultos y amenazas, también hubo de decepción contra el comediante, famoso por su personaje en el extinto programa “Morandé con Compañía”.

Salida de TNT Sport

En un comunicado el canal TNT Sport condenó la actitud del actor y señaló que ya no contarán con sus servicios de comentarista, porque su comportamiento no corresponde a sus estándares editoriales.

“Es importante aclarar que quienes participan del espacio Reacts son invitados de acuerdo a su reconocida afición deportiva y representatividad con el club afín, no siendo talentos estables de TNT Sports. No obstante, se ha tomado la decisión editorial de no considerar a Miguelito para nuevas transmisiones, debido a un comportamiento que se aleja de los estándares editoriales y de quienes sí colaboran con el medio”.