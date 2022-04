“Me parece una vergüenza llegar al Mundial así”: la reacción de Roberto Cox ante opción que la Roja llegue a Qatar

Impacto causó ayer martes la posibilidad que la Roja llegue al Mundial de Qatar 2022 ante la presunta mala inscripción de un jugador de la selección ecuatoriana.

El protagonista de la historia es el futbolista Byron Castillo, joven lateral de 23 años militante del Barcelona Sporting Club de Guayaquil, quien fue nominado por el conjunto nacional para algunos partidos de las Eliminatorias, proceso en el que alcanzó a disputar ocho encuentros, incluyendo los dos ante la Selección Chilena.

“Acaba de terminar un juicio en Ecuador, donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios convocado en varias fechas de eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano. Propiamente nacido en Tumaco, Nariño”, señaló a través de Twitter el periodista Sebastián Bejarano.

Este hecho en tanto fue descartado por la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol. En ese sentido, el vicepresidente del organismo, Carlos Manzur, se refirió a esta situación en diálogo con La Tercera.

“Hace unos años, a propósito de un problema entre empresarios, saltaron a la luz ciertas inconsistencias en el Registro Civil, que fueron corregidas con dos acciones de rango constitucional que le dieron la razón al jugador y que se encuentran ejecutoriadas. No existen procesos investigativos en curso. Para nosotros es un tema cerrado”, expresó.

“Nosotros tenemos los hechos y el derecho claros”, aseguró, agregando que “desde mi punto de vista, el tema está claro. Si alguien piensa lo contrario tendrá que analizar las acciones a seguir y decidir si las inicia. El resto es rumor que poco aporta al desarrollo del fútbol y nuestras actividades”.

El debate entre Karina Álvarez y Roberto Cox

Este tema fue comentado en CHV Noticias por Karina Álvarez y Roberto Cox, en donde además mostraron tuiteos con opiniones de las personas.

“Hay quienes dicen ‘me da vergüenza que Chile llegue’, Roberto Cox dice así”, señaló al respecto la periodista.

Esto fue reafirmado por el propio Cox, quien remarcó que “yo soy uno de ellos. Si, vergonzoso que Chile clasifique así”.

“Yo digo, la vergüenza se pasa en dos segundos una vez que aterricen en Qatar”, expresó por su parte Álvarez.

“Sabes qué Karina, estoy en profundo desacuerdo con ese tuit, los puntos hay que ganarlos en cancha y Chile perdió puntos vitales durante todas las Eliminatorias y no nos merecemos estar en el Mundial porque en la cancha no llegamos al Mundial y ahora estamos acudiendo a un resquicio de que hay jugador ecuatoriano que parece que nació en Colombia, cosa que la verdad no es tan grave porque nosotros también tenemos jugadores que no nacieron en Chile y han jugado históricamente por la Roja”.

“Ese jugador ya jugó hace muchísimo tiempo en selecciones menores de Ecuador, y yo no estoy buscando acá defender a Ecuador, pero la verdad es que los puntos se ganan en cancha y empezar a arañar medidas como esta me parece vergonzoso, como hincha del fútbol te lo digo”,

“Y como segundo punto, a Chile le tocaría en el grupo si es que reemplaza a Ecuador, le tocaría Qatar el local, que futbolísticamente uno podría decir que es débil, podría ganar Chile, pero es el local.

“Después Holanda, Países Bajos, muy difícil. Senegal, muy difícil. Yo creo que Chile no pasaría ni siquiera a segunda ronda en Qatar”

“¿Pero no clasifican dos por grupo?”, le preguntó Álvarez. “Clasifica Holanda y Senegal en ese grupo”, respondió Cox.

“Que optimista”, le señaló la periodista. Tras esto, ella afirmó que “Mira yo opino que evidentemente los partidos se tienen que ganar en la cancha y los puntos para ir al Mundial también, pero también tiene que existir fair play en la cancha, y tiene que existir con todas las legalidades que establece el juego, y eso no se habría cumplido, por lo tanto, hay tantas irregularidades que hemos visto en la historia del fútbol que se han cometido no solamente contra Chile sino a nivel mundial, que también es necesario que alguna vez se apegue la ley al marco que establece para poder desarrollar la competencia, sino no se puede”.

De igual manera, indicó que “hay gente que dice ‘no, que vergüenza que Chile fuera por secretaría. La vergüenza se les pasa cuando aterricen a Qatar”.

“Si terminamos por ir al Mundial, claramente vamos a querer que gane Chile, pero me parece una vergüenza llegar al Mundial así”, remató finalmente Roberto Cox.