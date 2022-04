Ronnie Fernández y el presente de la U: “No es que estemos cagados de la risa y que no nos duele lo que está pasando”

Tras la derrota 2-0 ante Audax Italiano que parece poner fin al ciclo de Santiago Escobar en Universidad de Chile, el delantero Ronnie Fernández aseguró que en el plantel azul existe una profunda autocrítica respecto al mal momento deportivo que atraviesa el club universitario.

“Es difícil hacer una lectura clara, porque vamos decayendo y no ganamos... Estoy acá porque los primeros responsables somos nosotros los jugadores y todo depende de nosotros”, partió declarando el delantero de 31 años en TNT Sports.

“Tenemos que sacarnos esta presión de encima y saber que no estamos pasando por un buen momento. Somos un plantel que necesita de la competencia de todos y tenemos que ser responsables, independiente de que unos quieran estar y hoy no estén. Pero hay autocrítica, no es que estemos cagados de la risa y que no nos duele lo que está pasando”, continuó.

La derrota 2-0 ante Audax sentenció la salida de “Sachi”. Sebastián Miranda asumiría de forma interina.https://t.co/Z77IfteysT — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) April 29, 2022

En la misma línea, “Habibi” advirtió que “la U es un equipo que te exige rendimiento y resultado, y estamos en eso, en esa necesidad que por ahí no nos permite mantener el mismo once, porque tenemos que ir a buscar los partidos haciendo cambios”.

“No hay explicación para el lugar en el que estamos, pero aún queda torneo. Hay que taparse los oídos y seguir para adelante”, complementó el atacante formado en Santiago Wanderers, quien ha sido uno de los pocos puntos rescatables en lo que va de la pobre temporada 2022 de Universidad de Chile.