“Estadio Seguro hace mucho tiempo que no funciona”: Rodrigo Sepúlveda dispara por violencia en últimas jornadas de fútbol en Chile

El periodista Rodrigo Sepúlveda se refirió a la última participación de Colo Colo y la Universidad Católica en la Copa Libertadores, que se vio marcada por distintos hechos de violencia provocados por un pequeño grupo de “hinchas” nacionales.

Todo comenzó este miércoles cuando algunos seguidores del Cacique botaron parte del enrejado e ingresaron a la fuerza al Estadio Monumental, protagonizando otros enfrentamientos en la tribuna durante el encuentro contra River Plate.

Y un día después, un puñado de fanáticos cruzados realizaron gestos racistas y agredieron a la hinchada rival mientras recibían a Flamengo en San Carlos de Apoquindo, además de lanzar objetos a la cancha y una bengala que impactó en la cara a un niño brasileño de 10 años.

Seguidores del “Mengao” mostraron cómo quedó un niño de 10 años tras recibir un proyectil en...https://t.co/DtiguxwXZF — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) April 29, 2022

Ante los incidentes -que se suman a lo visto en el Campeonato Nacional-, el comunicador criticó en Meganoticias el actuar de los “hinchas” y el estado actual de la seguridad en los estadios del país, esto analizando el caso del menor herido con el elemento pirotécnico.

“La persona que lanza esa bengala no puede entrar nunca más a un estadio, hay imagen de espalda, hay imagen de frente, hay un primer plano. Si las autoridades no logran hacer eso, están perdidos. Estadio Seguro que agarre sus cosas y que se vaya, porque hace mucho tiempo que no funciona”, comenzó categórico.

“La ANFP y el mismo club deben querellarse contra él (quien lanzó la bengala)”, enfatizó.

El comunicador añadió que “la otra persona, que está haciendo gestos racistas contra los brasileros, tampoco puede entrar nunca más a una cancha de fútbol. Esos gestos deben ser prohibitivos, es una verdadera vergüenza”.

En la misma línea y mostrando imágenes del Estadio Monumental, Sepúlveda concluyó sentenciando que “hace muchos años que uno viene diciendo esto, (se piden) sanciones duras, querellas, que no entren más a un estadio, y ¿qué pasa? Nada, ¿por qué? Porque les da miedo, porque no toman decisiones correctas claras, porque por unos pocos se afecta al resto”.