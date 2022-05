Alianza Lima se prepara para “una gran final” ante Colo Colo

Colo Colo retomará su participación en la Copa Libertadores este jueves 5 de mayo, cuando enfrente en calidad de visitante a Alianza Lima, en busca de un triunfo que lo acerque a una eventual clasificación a los octavos de final del torneo continental.

“Está claro que la buena atención de salud no está garantizada en Chile”, afirmó el jugador del Bologna👇https://t.co/aVC1Dy85u0 — Publimetro (@PublimetroChile) May 2, 2022

Eso sí, la tarea no será sencilla para el Cacique, debido a que se medirá con un cuadro incaico que, si bien no ha cosechado puntos en sus tres primeros encuentros coperos, no pierde hace cuatro fechas en el torneo local y ante los albos se juegan su última chance en el torneo continental.

La “gran final” ante Colo Colo por la Copa

En ese sentido, fue el mediocampista uruguayo Pablo Lavandeira, una de las figuras del conjunto limeño en la última victoria ante Carlos Stein (5-2), quien aseguró que el duelo ante el cuadro chileno será tomado como “una final”, en la que esperan reeditar las buenas actuaciones a nivel local.

“Nuestra mejoría se debe a que nos seguimos encontrando. Fue un arranque difícil, con algunas salidas de visita complicadas. Cuando hay doble competencia, el torneo local queda a veces un poco relegado, pero venimos levantando el nivel individual de cada uno y eso nos lleva a tener más confianza”, señaló el exAudax Italiano.

Las simulaciones en el fútbol chileno llegan a dar vergüenza ajena y, cuando hay árbitros con pantalones, te cuestan goles y partidos.👇https://t.co/da0XY8iwFF — Publimetro (@PublimetroChile) May 2, 2022

“Con línea de cuatro nos sentimos mejor y los resultados han llegado, por eso se ve el rendimiento mejorado”, añadió el volante, quien aseguró sentirse motivado luego de la goleada de este domingo a Carlos Stein.

LEE MÁS: ¿Y la falta? La polémica jugada de Paulo Díaz previo al primer gol de River Plate sobre Colo Colo

LEE MÁS: Las disculpas de Miguelito tras su actuar en partido entre UC y Colo Colo

“Estoy muy contento con la victoria, porque la necesitábamos para seguir prendidos en el campeonato y porque el jueves tenemos una gran final ante Colo Colo”, agregó.

“Me estoy sintiendo muy bien y así me encuentro desde que llegué. Estoy muy feliz de estar acá. Agradecido. Cada vez que tengo la oportunidad, doy lo mejor de mí”, finalizó.