La reinvención de Gastón Lezcano: “No me costó salir de Católica, vine a Cobresal a demostrar que sigo vigente”

Con 35 años, Gastón Lezcano está viviendo un renacer en su carrera. Tras dos temporadas en Universidad Católica, donde fue de más a menos, decidió partir a El Salvador para sumar minutos.

Hoy no sólo es titular, sino que también pelea arriba en la tabla con Cobresal y está instalado entre los goleadores del torneo, con siete tantos. Pero no se conforma. “Más allá de la edad, he demostrado que quiero seguir jugando cosas importantes”, advierte el “Gato”.

¿Qué te ha parecido Cobresal?

—Es muy cómodo para el trabajo, tanto por el cuerpo técnico como por la directiva, y por la gente, que acá es muy tranquila y nos apoya siempre. Las condiciones son muy buenas, las canchas, los lugares de entrenamiento y el gimnasio, así que es ideal para trabajar tranquilos.

¿Cuál es la receta de Gustavo Huerta?

—Que nos da mucha confianza a cada uno de nosotros. Somos prácticamente todos nuevos, la mayoría llegamos para esta temporada, y estamos haciendo un buen torneo. Ahora nos quedan estos últimos partidos para cerrar una buena primera rueda y para encarar la segunda de la mejor manera.

¿Qué tal esta faceta goleadora? Estás inspirado…

—Sí, me ha tocado participar en algunos goles y otros convertirlos yo mismo, así que la verdad es que muy contento, pero tranquilo, porque lo primero es ayudar a que el equipo gane y genere un buen juego. Ojalá que sigamos mejorando y demostrando cosas importantes, porque el gol llega por consecuencia de eso.

¿Te costó partir de la UC?

—La verdad es que no me costó mucho. Cuando me tocó salir, yo había cumplido un ciclo en Católica. Fueron dos años muy lindos, donde conseguimos cuatro títulos, dos torneos y dos copas. Por ahí no jugué tanto en el último semestre, pero estuve un año y medio jugando muchísimos partidos, casi todos, en los cuales el equipo mostró muchísimas cosas importantes. Es un club en el que todos se quedarían a vivir, porque estás muy cómodo, pero yo necesitaba un cambio de aire para jugar y sumar minutos.

Uno ve que a la Católica llegó Lucas Melano como tu reemplazante natural y no ha funcionado. Quizá hoy tendrías más espacio que nunca…

—Católica lleva muchos años estando a un nivel muy alto y siempre pasa que tiene una recaída, un bajón futbolístico, que lo tienen todos. Si bien nos fuimos varios jugadores, también incorporó, trajo sus refuerzos. Por ahí no ha funcionado como equipo, pero es un club grande y tiene un plantel de mucha jerarquía, y va a estar peleando por el torneo cuando agarre una racha de partidos ganados.

Con 35 años, ¿fuiste a El Salvador a relanzar tu carrera o a terminarla?

—Cuando me llamaron, no lo dudé. Respecto a lo futbolístico, sabía que me convenía seguir en Primera, jugar, sumar minutos y mostrarme, y así ha sido. No me reprocho nada. Por ahí iba a costar la adaptación a la ciudad, por la familia, pero la están llevando muy bien, así que ahora más que feliz por mi presente futbolístico.

¿La idea es quedarse allá hasta el retiro?

—Lo primero es hacer un buen torneo acá, seguir haciendo goles y ojalá pelear el campeonato, ¿por qué no? La tabla de posiciones está muy apretada y hemos demostrado ante rivales de jerarquía que podemos dar pelea, tenemos esa ilusión. En lo personal, siempre tengo ambición. Tengo 35 años y vine acá para demostrar que sigo vigente. Más allá de la edad, he demostrado que quiero seguir jugando cosas importantes.