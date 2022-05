“Soy inocente”: Exfutbolista Luis Núñez inició huelga de hambre en cárcel donde cumple prisión preventiva

Este lunes, se conoció que el exfutbolista Luis Núñez, que se encuentra encarcelado por una medida cautelar de prisión preventiva tras ser acusado de participar en un homicidio, inició una huelga de hambre.

Según rescata Meganoticias, la decisión fue comunicada por el exjugador de Universidad Católica al alcaide, debido a la tardanza que -según él- se ha demorado en ser juzgado.

“Vengo en comunicar al señor alcaide que doy inicio a una huelga de hambre seca. El motivo es manifestar mi molestia contra el fiscal Rodrigo Chinchón, ya que llevo más de 28 meses en una causa en la que yo soy inocente de lo que se me acusa”, señaló Núñez a través de un escrito.

“Llevo 28 meses en una cárcel de máxima seguridad con régimen de 21 horas encerrado por 3 de patio. Hoy me encuentro aislado en una pieza 24 horas por amenazas y problemas por la misma causa. Todo ello me ha llevado a tomar esta decisión”, añadió el ex UC.

Cabe señalar que Núñez arriesga una condena de cadena perpetua por su presunta participación en un homicidio ocurrido en La Legua el 2018. Tras el hecho, el exjugador escapó del país y estuvo más de 480 días prófugo de la justicia, hasta que fue encontrado en 2020 en Bolivia, cuando quería reunirse con su familia.

Desde aquella fecha que Núñez cumple la cautelar de prisión preventiva, acusando no haber participado en los hechos que se le imputan.