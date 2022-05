Claudio Bravo no se guarda nada para responderle a sus críticos en Twitter: “Me vas a tener que comer bien los huevos”

Tras una serie de comentarios que provocó la tajante respuesta de Gary Medel al cientista político Patricio Navia, entre ellos el de Claudio Bravo, el capitán de la Roja enfrentó a un par de usuarios que cuestionaron el compromiso social de los cracks de la Roja con nuestro país.

El usuario en Twitter @xrcurico quiso reprochar la postura del “Pitbull” con el siguiente comentario: “Gary Medel, todos queremos dar una mejor calidad de vida a nuestras familias. Tienes la suerte de poder elegir en qué continente vivir, lo único que se te pide es que como influencias mucha gente dejes de hablar de otra cosa que no sea deporte. Claudio Bravo tu también”.

Ante dicho emplazamiento, el experimentado arquero del Real Betis de España salió al cruce con el siguiente mensaje: “¿Suerte? No creo mucho en la suerte, sí creo que cuando te dedicas y te esfuerzas en conseguir algo se puede lograr. Desde los 8 años que trabajo en busca de ese algo que para ti es suerte. Mucha suerte si es que sabes cómo conseguirla. Gran día para ti”.

Suerte? No creo mucho en la suerte, si creo que cuando te dedicas y te esfuerzas en conseguir algo se puede lograr.

Desde los 8 años qué trabajo en busca de ese algo. Que para ti es suerte.

Mucha suerte si es que sabes cómo conseguirla.

Gran día para ti 😉 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 4, 2022

Minutos después, el usuario @justiceandpace fue más allá y lanzó y duro cuestionamiento tanto a Bravo, como en general a los cracks de la Selección. “Si no ayudas no me vengas a hablar de conciencia social entonces. Me carga la gente con sus discursos sociales, pero tacaños en sus aportes. Que sigan aportando camisetas autografiadas, que se las regala la marca”, escribió.

Si con el comentario anterior Bravo no se guardó las ganas de responder, con esta afrenta no se iba a quedar en silencio. Y si respuesta fue categórica. “Mira, me vas a tener que comer bien los huevos. Te doy a elegir. ¿El derecho o izquierdo primero?”, fue el duro comentario que lanzó Bravo, el que acompañó con dos fotografías de publicaciones de prensa, en las que se da cuenta de ayudas sociales que ha realizado el veterano portero junto a su familia.