Goldberg le presta ropa a Roggiero en medio de la crisis de la U: “Me pongo en sus zapatos, porque estuve ahí”

En medio de la profunda crisis que atraviesa Universidad de Chile, que parece tener a Luis Roggiero con los días contados en el cargo de gerente deportivo de Azul Azul, su antecesor en dicho cargo, Rodrigo Goldberg, salió a prestarle ropa.

“Yo creo, sinceramente, sin conocerlo, que sacarlo ahora sería el peor error que podrías cometer”, partió expresando el “Polaco”, desde su tribuna como panelista de “Todos Somos Técnicos”, al comentar lo que sucede con el ecuatoriano en la U.

“Si fueron a buscar a una persona, que yo creo que está capacitado, si tú lo trajiste y a la primera de mano tú te empiezas a meter en su trabajo y empiezas a tomar decisiones por él, lo digo por los jugadores que trajeron, que él no quería y se los trajeron igual”, continuó.

Goldberg enfatizó que la conformación de plantel da cuenta de lo atado de manos que está Roggiero en la U. “Una cosa es que el director deportivo, en este caso él, se siente con el técnico y le diga ‘acá en el club nosotros traemos a los jugadores ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?’ Uno te va a decir que no y el otro te va a decir que sí (…) Pero cuando no los trae el técnico, no los trae el director deportivo, los traen otras personas, yo me imagino, me quiero poner en los zapatos de él y debe haber dicho ¿Pero por qué?, ¿d.e tipo de decisiones?”, planteó.

Tras ello, el exdelantero sostuvo lo siguiente: “Yo no tengo pruebas, pero ninguna duda, que empezó a trabajar mucho antes. Nosotros salimos en abril y yo sé que él en junio ya estaba al tanto y empezaba sus labores, y trajeron a un jugador que a él no le gustaba que era Junior Fernandes. Entonces, yo me pongo en los zapatos de él, porque estuve ahí. Él hipotecó su prestigio en Ecuador, hipotecó todo lo que había logrado allá para venir acá y debe estar diciendo ‘me vine para que otro tome la decisión por mí y llevamos seis o siete meses’. De verdad me pongo en los zapatos de él”.