Copa Libertadores: Boca Juniors le estaría entregando regalos a los árbitros antes de los partidos

Durante este miércoles, Boca Juniors se impuso por la cuenta mínima ante el Always Ready, en Bolivia, esto por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Sin embargo, el encuentro generó polémicas tras un penal.

Todo comenzó cuando Kevin Ortega sancionó a favor del equipo argentino, haciendo que estos se quedaran con la victoria.

Tras esto, el vicepresidente de marketing del conjunto boliviano, Oscar Barrenechea, se fue en contra de los dirigentes de Boca y acusó que estos le entregaron regalos al juez peruano.

“Juan Román Riquelme fue hasta el vestuario de los árbitros y entregó cuatro bolsas con el logo de Boca. Al revisarlas, dos de ellas ya vacías y las otras dos con regalitos de su parte”, expuso en Facebook.

En esta misma línea, Andrés Costa, el presidente del conjunto boliviano, entregó más detalles al respecto: “No tenemos nada contra Boca. Hizo un gran partido, lo felicitamos por el triunfo, pero nos llamó la atención que el coronel de la Policía boliviana nos informó en el entretiempo que aparentemente los árbitros habían recibido obsequios y paquetes”.

“Inmediatamente se comunicó eso a Conmebol y es por eso que ingresaron al vestuario con la policía y cámaras que respalden los hechos. Allí se encontraron obsequios, que fueron incautados. Se realizará una prueba de huellas dactilares y una investigación que pueda dar mayor certeza de lo que pasó”, añadió.

Aunque no quiso dar nombres de los involucrados, Costa comentó que “la gente mencionó que los que hicieron los regalos fueron dirigentes de Boca, pero no puedo decir quiénes… Yo no estaba en el lugar y sería irresponsable si doy nombres que me dieron terceros. Quiero manejar esto con mayor cautela para no perjudicar la imagen de nadie”, agregó.

Finalmente, Boca Juniors salió a responder esta grave acusación, justificando que “desde que estamos en Boca en cada partido tenemos la cortesía y delicadeza de regalar un presente al cuerpo arbitral, en todos los partidos que estamos. Lo hacemos desde que inició nuestro ciclo. No nos hemos prevenido para evitar hacer un presente que es simplemente una camiseta, y desearle la mejor de las suertes a los árbitros”, comentó Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, en una conversación con ESPN.