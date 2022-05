Gabriel Boric comenta las declaraciones de Gary Medel: “Necesitamos una nueva Constitución”

Las declaraciones de Gary Medel sobre lo que ocurre en nuestro país en cuanto a salud y educación en comparación con Europa siguen generando repercusión. Y esta vez fue el propio Presidente, Gabriel Boric, quien se refirió al asunto.

En diálogo con Radio Polar, en medio de su visita a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, el Mandatario comentó estos dichos del actual futbolista del Bologna de Italia, quien pretende radicarse en España tras su retiro de fútbol profesional.

“Ese es el tema de fondo que plantea Gary, por los cuales tenemos que avanzar hacia el proceso de cambio y por el que necesitamos una nueva Constitución”, sostuvo Boric.

“Está claro que la buena atención de salud no está garantizada en Chile”, afirmó el jugador del Bolognahttps://t.co/K9zSJfKiTC — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) May 2, 2022

En la misma línea, el Presidente estableció que “no puede ser que en Chile todavía dependa del tamaño de la billetera de las familias la calidad de la salud y educación a la que accedes. Por eso necesitamos hacer estos cambios”.

Cabe recordar que en una entrevista con LUN, Gary Medel dio a conocer sus motivos para optar por radicarse en España en lugar de regresar a Chile, cuando ponga término a su carrera como futbolista profesional.

“La seguridad es un tema, aunque igual siempre hay que estar pendiente de eso. Y otra cosa que me importa mucho es que mi familia tenga garantizada la salud y la educación”, afirmó el jugador formado en la UC y agregó que “está claro que la buena atención de salud no está garantizada en Chile. Yo por suerte puedo costearla, pero sé que muchos no pueden. Lo mismo con la educación. Eso es distinto en España”.