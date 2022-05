“Me pone orgulloso que suene mi nombre”: César Vigevani reconoce interés de Universidad de Chile

César Vigevani, entrenador argentino que tuvo pasos por el fútbol chileno dirigiendo a Huchipato, Cobreloa y Unión San Felipe, reconoció que fue contactado por Universidad de Chile, tras la salida del director técnico colombiano Santiago Escobar.

“Sé que está mi nombre y que hubo contactos con mi agente. Es todo lo que sé, francamente. Lo demás lo dejo fluir porque sabemos cómo es esto del fútbol”, declaró el DT trasandino de 47 años a RedGol.

“Hubo cosas que acepté y ya está”, dijo el DT colombiano que recientemente fue desvinculado de la U.https://t.co/ERNtROD5br — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) May 4, 2022

“La verdad es que me he enterado hoy (miércoles) y me pone orgulloso que suene mi nombre. Además, es una satisfacción interna que se haya producido, porque sabemos lo que representa la U de Chile, que está pasando por una situación complicada, pero no deja de ser el sueño de cualquier entrenador”, agregó el DT, cuyo último club fue Deportivo Binacional de Perú en 2020.

Por último, Vigevani expresó que “a quién no le va a seducir, me pasó dirigiendo en Chile, en Cobreloa, una vez tuve un acercamiento personal con la U, que no se dio por otros motivos, pero sinceramente para mí es una satisfacción”.

El recorrido de Vigevani

César Vigevani comenzó su carrera como director técnico en 2007, al mando de River Plate de Ecuador, club que dirigió hasta 2010. Posteriormente tuvo pasos por LDU de Portoviejo (2011 y 2014), Imbabura (2012) y Mushuc Runa (2013-2014), todos ellos en el fútbol ecuatoriano.

A Chile aterrizó en 2015 para tomar las riendas de Unión San Felipe y la buena imagen que dejó en dicho club le permitió convertirse en entrenador de Cobreloa (2015-2016). En 2017 tuvo un breve retorno a San Felipe y luego dio el salto a Primera División para hacerse cargo de Huachipato (2017).

Tras su paso por Chile se fue a Bolivia para dirigir a Sport Boys Warnes (2018) y Bolívar (2019). Con este último alcanzó su único título de Primera División. Su última experiencia fue un breve paso por el Deportivo Binacional de Perú en 2020.