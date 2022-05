“Nos sacaron los champús para que la gente nos agarrara pal hueveo”: Johnny Herrera no deja títere con cabeza al protestar por la crisis de la U

En medio de la profunda crisis que atraviesa Universidad de Chile, cuyo último capítulo fue la salida del gerente deportivo Luis Roggiero, el histórico Johnny Herrera lanzó duras críticas contra varios dirigentes que han cumplido distintas funciones en Azul Azul en las últimas temporadas.

En la edición de ayer miércoles de “Todos Somos Técnicos”, el exarquero partió lanzando un duro juicio contra el cesado Roggiero. “No tenía idea dónde estaba parado. El hecho de traer a Carrasco… no podís traer a un jugador que viene sin jugar un año y medio”, manifestó.

“En cualquier escenario de Universidad de Chile Carrasco no llegaba, con el antecedente que tenía no llegaba a ningún club del país. Un jugador que viene recién operado de ligamento cruzado que no juega hace un año y tanto no puede llegar a ser el patrón de un equipo grande”, agregó.

Tras ello, “Samurái” comenzó a repartir misiles. “Hubo gente que estuvo diez años en el club, que fueron asesores deportivos y hoy se llenan la boca y no hicieron ninguna hueá. Hubo otro que le pasaron las llaves, hace y deshace, y nos sacaron los champús para que la gente nos agarrara pal hueveo. El tipo se llena la boca hablando y dando cátedra de cómo se hacen las cosas y fueron un desastre”, estableció.

Herrera contra todos

El ídolo azul no se quedó ahí y continuó de esta manera con sus descargos: “Con todo el cariño que le tengo a la familia Schapira, ellos estuvieron adentro, son los segundos accionistas mayoritarios del club. Me acuerdo cuando Carlos (Heller) tuvo el problema en Concepción, cuando lo amenazan de muerte y renuncia, le digo a Daniel, ‘compadre, tú eres el segundo accionista del club, hazte cargo, tienes que ser tú el presidente’, pero me dice ‘no estoy para eso’, entonces tampoco te hiciste cargo”.

Más allá de aquel cuestionamiento a Daniel Schapira, Herrera defendió las recientes críticas que hizo el exdirector de Azul Azul en contra de Michael Clark. “Le encuentro razón con que lo haga, está en su derecho, porque ahora han pasado cosas mayores, por ejemplo el presidente que está ahora se pasa por la raja a todo el directorio. Por eso está la disputa entre la Casa de Estudios y todos los otros accionistas que no son de Sartor”, lanzó.

Tras ello, el futbolista más ganador en la historia de la U apuntó a Sartor. “Hay una nube, un Dios que manda y que nadie tiene idea quién es y que no tiene idea de fútbol. Eso me queda súper claro cuando el presidente, con la U décima y a cuatro puntos del descenso, sale a decir que está todo bien, o esa, no tiene idea dónde está parado”, estableció.

Para cerrar, el hoy rostro de TNT Sports expresó que “soy nacido y criado en la U, llegué a los 13 años, estuve 20 años, fui campeón no sé cuántas veces... yo un año si no era campeón era un mal año, aunque saliera segundo o tercero”.

“Acá hay un mal mayor, una cabeza que no está bien. Es así de simple”, sentenció.