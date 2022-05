Sebastián Miranda: “Que se haya cuestionado mi venida a la U por Felicevich me ha llamado mucho la atención”

En su primera conferencia de prensa como director técnico interino de Universidad de Chile, a Sebastián Miranda le preguntaron qué relación tiene con el empresario argentino Fernando Felicevich y si aquello tiene que ver con su contratación como entrenador de la Sub 17 de la U.

“Yo no tengo ningún vínculo con Fernando Felicevich. Entiendo que porque el nombre esté rondando alrededor de este club se me vincule a mí con él con mi la llegada al club”, partió respondiendo el DT que tuvo que tomar la banca del primer equipo de la U tras el despido de Santiago Escobar.

Más allá de eso, Miranda reconoció que trabajó con Felicevich en la etapa final de su carrera como futbolista profesional. Además, explicó que el poderoso agente fue hasta 2018 el representante de Nicolás Córdova, de quien el hoy DT interino de la U fue asistente técnico en sus etapas en Palestino, Wanderers y Universitario.

“Samurái” se lanzó contra varios directivos de Azul Azul. “El presidente que está ahora se pasa por la raja a todo el directorio”, manifestó.👇 Posted by Publimetro Deportes on Thursday, May 5, 2022

“Yo sí no voy a desconocer que en el último período de mi carrera como futbolista él me ayudó, me asesoró. Él sí también ayudaba a Nicolás (Córdova) hasta el año 2018, cuando yo opté por tomar un camino distinto y Nicolás siguió otro. Desde ese momento yo nunca más tuve una relación con Fernando Felicevich, de la poca que tenía porque él era el representante de Nicolás y yo pertenecía a su cuerpo técnico”, declaró.

Tras ello, el exjugador de Unión Española expresó que “me han dolido muchas cosas que se han dicho, creo que tengo los méritos suficientes para dirigir la Sub 17 de Universidad de Chile, porque esa es la posición que yo tengo en este club”.

“Me he preparado bastante para eso, he tenido muy lindas experiencias, tuve la oportunidad de trabajar con Martín Lasarte en una Copa América, entonces el que se haya cuestionado mi venida a Universidad de Chile por Fernando Felicevich me ha llamado mucho la atención”, complementó.