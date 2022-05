Sebastián Sáez se ríe tras su exhibición en Argentina: “Soy el Benzema santiagueño, criado a empanadas y vino tinto”

El delantero argentino Sebastián Sáez, quien le dio un histórico triunfo 1-0 a Unión La Calera como visita sobre Banfield por Copa Sudamericana con un notable golazo de chilena, entregó unas jocosas declaraciones tras su notable actuación en Buenos Aires.

En una conversación entre risas con la señal argentina de ESPN, el “Sacha” bromeó con su espléndida acrobacia que terminó en el único tanto del encuentro disputado en el estadio Florencio Solá. “¿Si la quise meter ahí? No”, tiró un Sáez que no se hizo problema para entrar en el juego jocoso de la nota.

Un poco más serio, el atacante de 37 años comentó cómo se produjo su lucida anotación. “Justo habíamos hablado con Williams Alarcón, le había dicho que por ahí estaba el espacio. Él la puso ahí y pude definir”, dijo.

Al referirse a su parco festejo tras tamaño golazo, Sáez volvió al tono anterior. “Lo que más recuerdo es que cuando vi que entró, me quise parar para festejar y me acalambré. Me quedé duro festejando, estaba acalambrado”, expresó.

Por último, el periodista le preguntó si era el “Benzema santiagueño”, dado su nacimiento en Santiago del Estero, ante lo que el “Sacha” respondió: “Soy el Benzema santiagueño, criado a empanadas y vino tinto”.