“No representan a la U”: Galíndez se desahogó tras revitalizador triunfo ante La Serena

Universidad de Chile retomó este sábado la senda de las victorias al vencer por 2-0 a Deportes La Serena en una semana que estuvo marcada por los despidos del entrenador Santiago Escobar y el gerente deportivo Luis Roggiero, y las amenazas de muerte que recibió el arquero Hernán Galíndez.

El defensa de la U arriesgó la expulsión en los primeros minutos luego de arremeter con el pie en alto en contra del delantero de La...👇https://t.co/Mi32Mp5rJK — Publimetro (@PublimetroChile) May 7, 2022

Goles de sus artilleros Cristian Palacios y Ronnie Fernández, en pleno segundo tiempo, a los 71′ y 79′, bastaron para que los azules escaparan de los últimos puestos del torneo y se estacionaran en la medianía de las posiciones, con 14 puntos.

Los hinchas de la U me apoyan y un par de mensajes no representan lo que es esta hinchada. Esperemos que esto quede ahí. — Hernán Galíndez

La reivindicación de Galíndez y la U

Una de las figuras del triunfo universitario fue Galíndez, quien pese a tener poco trabajo esta jornada, estuvo impecable para salvar un inminente gol de Leonardo Valencia y evitar que un par de remates en el primer tiempo le dieran la ventaja a los visitantes.

Junto al portero, las actuaciones de Israel Poblete y los goleadores Palacios y Fernández, fueron de lo más destacado en este reencuentro de los azules con la victoria.

Sebastián Miranda, técnico interino de los universitarios, aseguró que Azul Azul “está detrás” del arquero y “viendo” lo mejor su...👇https://t.co/EWOAAwuPSs — Publimetro (@PublimetroChile) May 7, 2022

Al finalizar el encuentro fue el propio arquero de los universitarios quien rescató el resultado y el juego del equipo, luego del remezón que supuso la salida de Escobar y los rumores de un posible quiebre en el camarín.

Su representante aseguró que a pesar de estar cómodo en el equipo, podría salir de los azules por la seguridad de su esposa e hijos.👇https://t.co/yTnzmGdt2O — Publimetro (@PublimetroChile) May 7, 2022

“Era una victoria que necesitábamos hace mucho. Nos encontramos en un momento muy duro. Con la salida de Escobar queríamos demostrar que mucho de lo que se dice es mentira. Yo creo que lo anímico fue muy bueno, así se jugó muy bien y los goles llegaron por cosas que hicimos en el entrenamiento, lo cual es bastante alentador”, reconoció el portero, quien aclaró el tema de las amenazas de muerte que recibió su familia y lo llevó a dudar respecto a su permanencia en el país.

“Quiero aclararlo. Son unos mensajes que recibió mi esposa, unas personas que no representan lo que es la U. Los hinchas de la U me apoyan y un par de mensajes no representan lo que es esta hinchada. Esperemos que esto quede ahí”, finalizó.