Andrea Díaz y la “chilenización” de Ben Brereton: “Disfruta la torta de milhojas, las empanadas y se ríe con los garabatos”

Andrea Díaz no da más de orgullo. Ayer domingo uno de sus hijos, el delantero de la Roja Ben Brereton, publicó en sus redes sociales una emotiva carta en el marco del Día de la Madre que la conmovió tanto a ella como a todo Chile, ya que en dicho escrito el futbolista del Blackburn Rovers le agradeció la oportunidad de ser chileno y de conocer un país que cambió el rumbo de su carrera deportiva.

Ante ello, la mamá del delantero de 23 años se dio la oportunidad de comentar esa conmovedora carta y de entregar detalles del proceso de “chilenización” que ha vivido “Big Ben” desde que comenzó su historia con la Roja. “Yo le agradezco a él por ser un hijo que ha trabajado mucho, tiene la fuerza necesaria para hacerlo, ha perseverado, se ha sacrificado y ha superado situaciones difíciles que le ha tocado vivir, porque, como sabemos, no es fácil esta carrera. El trabajo que hay detrás de un deportista de alto rendimiento no siempre se conocer y él lo ha hecho increíble”, expresó Andrea Díaz en entrevista con LUN.

“Estoy muy feliz y orgullosa de que haya tenido la maravillosa oportunidad de jugar por la Roja. Él sabe que, pase lo que pase, nosotros vamos a estar con él. Jugar por la Selección será una experiencia para el resto de su vida, será inolvidable tanto para él como para toda su familia chilena e inglesa. Para mí y mi familia es un honor, un regalo verlo jugar por Chile, y sí, es cierto que la nacionalidad chilena le abre muchas puertas, pero su trabajo incansable por superarse ha hecho todo lo demás. Nosotros lo disfrutamos y vivimos agradecidos por lo que él ha hecho con su carrera y por la Selección”, agregó.

Respecto al acercamiento que ha vivido Ben con su familia chilena, Andrea contó que “siempre hemos sido una familia muy unida, tanto la parte que vivimos en Inglaterra como en nuestros vínculos con la familia que está en Chile. Nos sentimos parte, siempre en contacto y atentos a todo, lo bueno y lo malo. Tal vez hasta ahora los viajes no han sido lo frecuentes que nos hubiese gustado, pero la unión familiar es algo que nos enseñaron nuestros abuelos y nosotros lo seguimos, es parte de nuestra identidad. Ben ahora se siente mucho más parte de su familia chilena ha tenido la oportunidad de compartir con ellos, de conocerlos, de sentir el cariño, aunque no lo hayan visto en años. Y eso lo conmueve. Se da cuenta de que, al final del día, lo más importante en la vida es la familia, porque siempre van a estar ahí para apoyar y compartir, en las buenas y en las malas”.

“Tiene esa ‘chispita’ del chileno”

En cuanto a la “chilenización” de su hijo, Andrea Díaz comentó que “cada vez lo veo más chileno cuando vuelve de Chile, está haciendo mucho empeño para aprender español con Kim (su polola), ella algunas veces le copia sus tareas (ríe). Le gusta mucho ir a Chile, se siente contento y orgulloso de jugar con la Roja. Y tiene esa ‘chispita’ del chileno. Disfruta la torta de milhojas, las empanadas y se ríe con los garabatos y palabrotas, les tiene mucho cariño a sus compañeros, en fin, son varios detallitos mediante los cuales uno nota su ‘chilenización’. No puedo poner en palabras lo feliz que estoy de que Ben esté cumpliendo su sueño y lo está haciendo cono mucho respeto por su identidad chilena”.

Ben Brereton (Photosport)

Por último, la madre del atacante de la Roja remarcó su orgullo por lo que ha hecho su hijo. “Como mamá estoy muy contenta de que Ben esté logrando sus sueños de jugar fútbol (¡y eso que está solamente empezando!). Ser un buen jugador es lo único que siempre ha querido ser. Como mamá le entregué todo lo que pude para hacer que su sueño se convirtiera en realidad, le hicimos todo lo que sentimos necesario para ello. Lo apoyé con toda mi fuerza para ayudarlo a salir adelante y hoy lo apoyo también, pero de otra manera. Una de las cosas que valoro es haberle enseñado a distinguir lo bueno de lo malo, y darme cuenta hoy el maravilloso e íntegro hijo que tengo, es una bendición. Me siento afortunada y, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que sí valió la pena. Dicen que no hay amor más grande que el amor de una madre hacia sus hijos, y es verdad. Yo tengo el privilegio de tener dos hijos que me llenan de felicidad cada día”, declaró.