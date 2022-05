“En familia vivimos muy bien en Chile”: Holan explica sus motivos dentro y fuera de la cancha para volver a la UC

El argentino Ariel Holan tuvo este lunes su conferencia de prensa para ser presentado como nuevo director técnico de Universidad Católica, en lo que será su segunda experiencia al mando del equipo cruzado, tras su exitoso paso en la temporada 2020, cuando conquistó el Campeonato Nacional de aquel año.

En sus declaraciones, el entrenador de 61 años manifestó que tanto razones deportivas como familiares lo llevaron a aceptar esta nueva propuesta de la UC. “Es un desafío difícil, que requiere de mucho trabajo y esfuerzo. Decidí aceptarlo por el cariño que tengo por el club, por el respeto a la segunda oportunidad que el club me da, porque la verdad que en familia vivimos muy bien en Chile, nos sentimos muy bien. En un momento muy difícil también, a pesar de eso y respetando las restricciones que habían, pudimos hacer amigos, amigos con los cuales he conservado todo este tiempo el contacto”, expresó.

En esa línea, el trasandino estableció que “hubo muchos motivos, estar cerca de Argentina, cerca de la familia, yo tengo nietos chicos y siempre reclaman, todas esas cosas pesan mucho, porque a pesar que este es un deporte hermoso y yo lo amo, también la familia presenta momentos que son muy importantes”.

Para Holan el aspecto de sus nietos fue trascendental para asumir nuevamente en Católica. “Ellos están más cerca, pueden venir, les encanta Chile, ya me están diciendo que van a venir tal día, quieren venir los fines de semana. Hay muchas cosas que son muy importantes para volver al club y ahí está la familia. Por todos estos motivos, creo que no son pocos para haber tomado la decisión, independientemente de la cuenta si convenía o no convenía”, manifestó.

“Se debe ser más pragmático”

Al hablar más en detalle del aspecto fubtolístico, Ariel Holan coentó que “tenemos que recuperar el nivel de Universidad Católica, de sus últimos años, y no bajar de ahí. Los momentos difíciles requieren otras soluciones. Se debe ser más pragmático. Veremos qué ajustes hacer en el equipo”.

“Lo primero es mejorar el juego del equipo en la posesión del balón y cómo prevenir los contragolpes. Cuando no tengamos el balón, trabajaremos en la presión. No hay que mirar si el equipo es ofensivo o defensivo, el equipo no está sólido en defensa, pero debemos reconstituir un sistema claro de juego”, agregó.

Pese a lo difícil del desafío, el campeón de la Sudamericana 2017 con Independiente dijo que “si no creyera que puedo recomponer al equipo, no hubiera venido. Estoy convencido que podemos hacerlo, es un agradecimiento a la confianza de los directores”.

“La UC no puede haberse olvidado de jugar al fútbol. Este, que no es un momento bueno, requiere de mucho trabajo, perseverancia y convicción. Queda mucha tela que cortar y no debemos mirar si estamos cerca de los puestos de abajo”, complementó.

Por último, Holan explicó que no fue contactado desde la Federación de Fútbol de Chile por el cargo de DT de la Roja. “No se comunicaron conmigo, incluso yo tenía otros planes, como ir a ver la Champions League, prepararme para ver el Mundial y recorrer países en donde hay entrenadores que admiro mucho”, señaló.