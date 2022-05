Insólito: Entrenador recibió piedrazo desde la galería, reclamó y el árbitro lo expulsó

En Bolivia, el técnico del Real Santa Cruz, Andrés Marinangeli, fue víctima de una agresión mientras su equipo visitaba al conjunto de Always Ready, duelo válido por la Primera División del Campeonato Nacional del país altiplánico.

El encuentro terminó 5-0 favorable para Always Ready, sin embargo, el resultado no fue lo único desastroso para el Real Santa Cruz, ya que, según rescata Perfil, su técnico recibió un piedrazo desde un sector del estadio, provocando que cayera al suelo y necesitara asistencia.

Tras reincorporarse del golpe, Marinageli encaró al cuerpo técnico del equipo contrario y al árbitro por lo ocurrido, situación que -para el colmo- terminó en su expulsión.

“Estoy en el vestuario, miren cómo me quedó la cara. Nadie de Always vino a verme, encima el árbitro me saca roja. Casi me matan”, aseguró el técnico de Real Santa Cruz en un video grabado desde los camarines tras el hecho, donde se le puede ver con un gran moretón en su ojo.

De momento, se desconoce si la Federación Boliviana de Futbol aplicará algún tipo de sanción o iniciará alguna investigación por lo ocurrido en el partido.

El lamento de Andrés Marinangeli tras ser expulsado y terminar con el ojo hinchado. Dale play pic.twitter.com/f3gMeAnGTG — Alex Pirata Cabo🇪🇸🇸🇪 (@alexpiratacabo) May 8, 2022