“Un momento difícil”: Alexander Aravena explica cómo se sintió tras marcarle un doblete a la UC

La dura goleada 4-0 que sufrió Universidad Católica ante Ñublense en el Nelson Oyarzún Arenas tuvo como gran figura al delantero Alexander Aravena, jugador formado en la UC y que se encuentra a préstamo en la presente temporada en el conjunto de Chillán.

El apodado “Monito” marcó un doblete y llegó a seis conquistas en lo que va del Campeonato Nacional 2022, siendo el goleador del conjunto comandado por Jaime García, que da pelea en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

“El partido estaba complicado. Católica es un gran rival, lo ha demostrado en estos últimos años, pero jugamos bien y lo demostramos en cancha. La unión del equipo ha sido importante, se ha afianzado bien y eso se nota”, comentó Aravena en TNT Sports sobre el trámite del encuentro válido por la fecha 12.

Alexander Aravena (Photosport)

Sobre lo que sintió al marcarle por dos al equipo en el que se formó y que cuenta con la propiedad de su pase, el joven delantero expresó que “fue un momento difícil, ya que he estado desde pequeño en Católica y le tengo mucho cariño a la institución. Hoy estoy en Ñublense y tengo que demostrar el profesionalismo aquí”.

“Nunca me esperé que se diera este resultado. Ojalá que al profe (Ariel) Holan le vaya bien en Católica, él me hizo debutar”, agregó el atacante que defendió los colores de la Roja en el Mundial Sub 17 de Brasil 2019.