Eduardo Coudet, el discípulo de Manuel Pellegrini que irrumpe como la primera opción para convertirse en DT de la Roja

La definición del próximo director técnico de la Roja ya entra en tierra derecha y todas las cartas apuntan a Eduardo Coudet como el candidato número. Es más, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, ya contaría con avanzadas gestiones para lograr la contratación del actual entrenador del Celta de Vigo.

De acuerdo a información de Radio ADN, el máximo dirigente del fútbol chileno ya se habría reunido con el director deportivo nacional, Francis Cagigao, como también con el tesorero de la ANFP, Arturo Guzmán, para definir los términos en que podría ejecutarse el fichaje del DT argentino.

“Todo indica que hay acuerdo con Eduardo Coudet y sea el nuevo entrenador de la Roja, aunque hay una cuestión por aclarar: zanjar si alcanza o no el presupuesto en la ANFP para traer al ‘Chacho’”, sostuvo la citada emisora.

Y pese a que las fichas están puestas en el trasandino de 47 años, en Quilín manejan un plan B si es que las cifras no dan para conseguir su contratación. Como alternativa, en el ente rector del fútbol chileno barajan el nombre del español Beñat San José, libre desde marzo tras su despido del Mazatlán de México.

El recorrido del “Chacho”

Eduardo Coudet, quien tuvo una destacada carrera como futbolista profesional entre 1993 y 2011, inició su periplo como director técnico en 2015, al mando de Rosario Central, club en el que permaneció hasta 2017.

Sus buenas campañas con el “Canalla” le permitieron fichar por Xolos (2017), sin embargo su experiencia en el equipo de Tijuana apenas duró cinco meses. Posteriormente tuvo revancha en Racing Club (2017-2019), elenco con el que ganó los dos títulos que registra en su palmarés como DT: la Superliga Argentina 2018-219 y el Trofeo de Campeones 2019.

Eduardo Coudet fue campeón con Racing, donde dirigió a los chilenos Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz (Photosport)

Tras sus éxitos con la Academia, a fines de 2019 tomó las riendas del poderoso Internacional de Porto Alegre. En el “Colorado” permaneció hasta noviembre de 2020, cuando sorpresivamente presentó su renuncia, dejando al equipo puntero en el Brasileirao y en octavos de final de la Libertadores.

Diferencias con la directiva del Inter y la oferta del Celta llevaron a Coudet a tomar dicha decisión. Con el club de Vigo, con el que tiene contrato hasta mediados de 2024, ha conseguido dar pelea en la zona media de La Liga.

“Pellegrini es mi padre futbolístico”

Un aspecto que destaca en el perfil de Eduardo Coudet como DT es su apego al estilo de trabajo de Manuel Pellegrini, quien lo dirigió siendo jugador en River Plate. De hecho, cuando lo tuvo que enfrentar por primera vez, el “Chacho” calificó al entrenador chileno como su “padre futbolístico”.

“Cuando dije que iba a empezar a dirigir fue con el tipo que me senté a hablar y a escuchar. Solo tengo elogios para él. He seguido y compartido todos sus pasos. Es mi padre futbolístico, una persona que me ha ayudado más de lo que ustedes se pueden imaginar”, dijo Coudet el 19 de enero de 2021, en la conferencia de prensa previa a un duelo entre Celta y Betis por La Liga, que terminó con triunfo 2-1 como local para la escuadra del “Ingeniero”.