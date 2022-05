“Es mi fortaleza para seguir adelante”: Bernardo Cerezo revela el drama familiar que ha marcado su vida

A sus 27 años y tras una larga vuelta, Bernardo Cerezo atraviesa la mejor etapa de su carrera como futbolista profesional, siendo pilar en el Ñublense de Jaime García que da pelea en la parte alta y exhibiéndose como uno de los laterales más destacados de nuestra competencia.

Pero para llegar a este dulce presente, el jugador formado en Universidad de Chile ha tenido que enfrentar enormes dificultades, tanto a nivel deportivo, pero sobre todo en el aspecto personal. Y es que el propio Cerezo reveló un drama familiar que ha marcado su vida y, por ende, su carrera.

“Desde chico me inculcaron el fútbol, toda mi familia es fanática, todos mis tíos fueron futbolistas y mi papá, Bernardo, que falleció cuando yo tenía cinco años, también me inculcó de pequeño jugar al fútbol y bueno mi mamá me apoyó desde siempre. Mi papá hoy es mi padrastro, pero me crió de los seis años, porque mi papá falleció con mi hermano en un accidente”, declaró el oriundo de Taltal en entrevista con Las Últimas Noticias.

Bernardo Cerezo anotó un tanto en la goleada 4-0 de Ñublense sobre la UC (AgenciaUNO)

Al relatar cómo fue ese trágico accidente, Cerezo contó que ocurrió cuando él tenía cinco años. “Yo también estaba en el accidente, íbamos cuatro en un camión, acompañamos a mi papá a dejar unos mariscos a Antofagasta y de vuelta pasó el accidente”, expuso.

Tras ello, el jugador que registra pasos por Santa Cruz, La Serena y Santiago Wanderers explicó cómo esa tragedia ha marcado su vida. “Esa es mi fortaleza para seguir adelante, la vida no es fácil y todos los obstáculos trato de sobrepasarlos con eso, siento que esos dos angelitos que me cuidan de arriba se metieron en mí y yo soy como tres personas en una”, expreso.

“Yo creo que por eso soy así, por eso mi personalidad es más dura, siento que es normal entregarlo todo en la cancha, porque tengo gente que me está cuidando y que se siente orgullosa de mí, porque sé de dónde vengo. Aparte que salí de mi casa a los 14 años y tampoco vi a mi mamá tanto, desde esa edad siempre fui alguien como más solitario, aprendí a vivir solo en las pensiones e iba a ver a mi familia una o dos veces al año”, complementó.