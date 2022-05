Hernán Galíndez: “Yo no entro a las redes sociales a ver quién prefiere a Cristóbal Campos o a mí, me fijo en lo que dice el técnico”

Hernán Galíndez, arquero de Universidad de Chile, habló con mayor profundidad sobre las amenazas que recibió su esposa en redes sociales y aclaró los dichos que emitió su representante en una entrevista, en la que incluso aseguró que el seleccionado ecuatoriano evaluó una posible salida de la U por motivos de seguridad.

“Lo que quiso decir mi representante es que lo más importante para mi es el bienestar de mi familia. Mi esposa se asustó un poco con lo que había pasado y no pasó nada más que eso. Mi idea es quedarme en el club. Fui el último en salir del campo de juego y recibí un apoyo impresionante. Me escribió mucha gente para que no me vaya. Quiero seguir entrenando, trabajando y mejorando como grupo. No me voy a ir de la U”, manifestó el portero de los azules este martes en conferencia de prensa.

En la misma línea, el meta de 35 años valoró el apoyo que recibió de parte de sus compañeros de equipo. “El primero que se me acercó fue Felipe Seymour, el capitán, que me brindó mi apoyo y todos, o la gran mayoría, se acercó a decirme que no me vaya y les aclaré que no es mi idea. Me sentí respaldado por la hinchada, los dirigentes y el club, que se pusieron a mi disposición para iniciar algo legal”, comentó.

Justamente en cuanto al apoyo del club frente a las amenazas que recibió su esposa, el abogado de la institución, Jorge Arredondo, confirmó que ya se realizó una denuncia ante el Ministerio Público, para dar con los responsables de estos repudiables actos. “A Hernán se le quiere dar apoyo legal. Desde el club no toleramos este comportamiento. Ya interpusimos una denuncia y esperamos que se pueda pesquisar a los responsables”, declaró el jurista, quien acompañó a Galíndez en la conferencia de prensa.

La competencia con Cristóbal Campos

Por otro lado, a Hernán Galíndez se le preguntó si es que los recurrentes comentarios del histórico Johnny Herrera pidiendo a Cristóbal Campos como titular en el arco de la U pueden influir en un mal ánimo de los hinchas en su contra, ante lo que partió respondiendo de la siguiente manera: “Los que le escribieron a mi esposa no son realmente hinchas de la U. Después, que a un hincha le guste más como ataja Cristóbal o yo, está dentro de los normal”.

“Atajé más de 400 partidos en Primera, soy el primero que sabe cuándo está bien y cuándo está mal, yo no entro a las redes sociales a ver quién prefiere a Cristóbal o a mí, me fijo en lo que dice el técnico. Mientras la competencia sea sana y hagamos lo mejor para que le vaya bien al club, está bien, dentro de lo normal y de lo lógico. Cuando nos olvidamos de que somos seres humanos, ahí empieza a ser triste. Con Cristóbal nos respetamos, todavía no somos amigos, pero sí hay un respeto”, continuó.

Además, al nacido en Rosario se le consultó por una presunta mala actitud que habría mostrado Campos tras no ser elegido como el titular por Santiago Escobar para el Clásico Universitario que se jugó en San Carlos de Apoquindo. “Cristóbal es un arquero con un talento muy, muy alto. Y es normal que uno se enoje cuando no juega, eso está dentro de lo normal. No estoy para juzgar a mis compañeros. Todos los que estamos adentro queremos lo mejor para la U. Cristóbal puede llegar a atajar en la Selección y me encantaría poder ayudarlo, ser un aporte mientras seamos compañeros”, estableció.