Abogado de Byron Castillo: “Me da vergüenza que Chile, que no pudo clasificar al Mundial por no tener los méritos, haga lo que está haciendo”

En el mismo día en que la FIFA dio a conocer la apertura de procedimientos disciplinarios por el caso de Byron Castillo, el abogado del futbolista que milita en el Barcelona de Guayaquil lanzó duras críticas contra la Federación de Fútbol de Chile y lanzó que la Roja no tiene chances de ir a Qatar 2022.

“Chile tiene cero por ciento de chances de ir al Mundial. Byron Castillo ha sido, es y será hasta el día que se muera, ecuatoriano”, manifestó el abogado José Massú, en conversación con La Radio Redonda de Ecuador.

Asimismo, el abogado de Castillo expresó que “me da vergüenza que la Federación Chilena, que no pudo clasificar al Mundial por no tener los méritos para hacerlo, haga lo que está haciendo, difamando a un ecuatoriano imputándolo de un delito”.

Al defender a su cliente, Massú estableció que “Castillo nunca ha tenido una denuncia en su corta, cero. Nadie ha puesto en tela de duda de forma legal su nacionalidad ecuatoriana. No lo ha hecho nadie. No existe”.

“Lo que existió en su época fue una sanción por parte de Federación Ecuatoriana de Fútbol que sancionó al jugador sin un procedimiento, porque ellos presumían por una acta de nacimiento de un homónimo en Colombia de que ese era Byron Castillo”, complementó.

Por todo lo dicho, José Massú aseguró que “Byron Castillo nunca ha vivido en Colombia, ha estado y ha jugado toda su vida en Ecuador. No sé de dónde sale esta locura”.

Por último, el abogado del futbolista que jugó ocho duelos de las últimas eliminatorias sudamericanas sostuvo que “Castillo puede ir ante la justicia y pedir una indemnización por las injurias en su contra”.