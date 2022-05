Carlezzo explica lo que se viene en el caso Byron Casitllo: “A FIFA le interesa resolver lo más rápido posible”

Eduardo Carlezzo, abogado que representa a Chile ante la FIFA en la denuncia por Byron Castillo, explicó lo que se viene en este caso, luego que este miércoles el ente rector de fútbol mundial anunciara la apertura de procesos disciplinarios en relación con posibles incumplimientos por parte del jugador que milita en Barcelona de Guayaquil.

“Seguimos cautelosos. Este es el punto inicial del juego, la apertura de un proceso pone la pelota en cancha y da la oportunidad de que Ecuador ponga sus alegatos y observaciones”, estableció Carlezzo en una conferencia de prensa que brindó para entregar detalles sobre este asunto.

En la misma línea, el abogado comentó la invitación que realizó la FIFA a la Federación Peruana de Fútbol. “Ecuador tiene diez días para presentar su contestación y se abrió plazo para que Perú presente sus observaciones. En ningún momento mencionamos a Perú, pero yo entiendo que, potencialmente, se identificó que, entre las sanciones que podría aplicar FIFA, alguna podría afectarlos y, por lo tanto, para evitar eventuales nulidades futuras se entendió citarlos”, declaró.

Respecto a los plazos, el Carlezzo sostuvo que “a FIFA le interesa resolver lo más rápido posible, a nadie le interesa la incertidumbre. En 10 días sabremos la posición de Ecuador y si entiende que no hay más pruebas a buscar, tendría el proceso listo para fallar. En 30 días podríamos tener un fallo de la Comisión Disciplinaria”.

Eso sí, el brasileño enfatizó que el caso Byron Castillo “está lejos de ser un proceso simple, por todo lo que está en juego: una plaza en el Mundial. Hay mucha organización que ya se hizo, pero los hechos son extremadamente graves. No tengo ninguna duda que el jugador nació en Colombia. FIFA tiene conocimiento de la necesidad en la velocidad de una decisión, sea cual sea, pero esperamos que sean en el plazo más corto posible”.

”Chile llegaría cuarto”

Respecto a la determinación que pueda tomar la FIFA con el cupo de Ecuador en el caso de aplicar un castigo por el caso de Byron Castillo, Eduardo Carlezzo comentó que Chile debería entrar directo al Mundial, aplicando lo establecido en el artículo del 22 del Código Disciplinario de la FIFA.

“El proceso disciplinario se abrió contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Cualquier sanción que se aplique, seguramente será para ellos (..) Aplicando el artículo 22, Chile llegaría cuarto y no veo que eso pueda beneficiar a otras selecciones nacionales. Otros que puedan tener interés, no me cabe calificar o suponer intereses que tengan”, planteó.