Caso Byron Castillo: ¿Por qué la FIFA involucró a Perú en el reclamo de Chile?

En su comunicado para anunciar la apertura de procedimientos disciplinarios por la situación de Byron Castillo, la FIFA sorprendió al convocar a Perú para que presente su correspondiente posición en este caso.

“Se ha invitado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA”, expuso el organismo rector del fútbol mundial, ante la investigación que se abrió tras la denuncia presentada por Chile.

Comunicado sobre la denuncia interpuesta por la Federación de Fútbol de Chile: https://t.co/k3XNZe4vK7 pic.twitter.com/qJZZ8jpTAc — FIFA Media (@fifamedia) May 11, 2022

Lo de Perú inmediatamente llamó la atención, sobre todo porque días atrás desde la propia FPF se habían desligado del caso Byron Castillo. “Si ha habido una irregularidad o negligencia en Ecuador, se podría dar una sanción hacia ellos. Sin embargo, el tema de Chile y Ecuador no tiene ninguna implicancia sobre Perú. Castillo no jugó contra nosotros y por eso es que no hay ningún problema”, declaró el 5 de mayo Antonio García Pye, gerente de selecciones de Perú, en entrevista con RPP.

Frente a esta llamativa determinación de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, desde la ANFP explicaron a Radio ADN que Perú fue involucrado por ser “parte directamente afectada por una posible decisión”.

¿Qué dice el reglamento?

El Código Disciplinario de la FIFA, en su artículo 22 inciso 3, establece lo siguiente respecto a este tipo de situaciones: “En caso de que un jugador participe en una competición sin ser convocable, los órganos judiciales de la FIFA, velando por la integridad de la competición en cuestión, podrán imponer medidas disciplinarias, incluida la derrota por retirada o renuncia, o excluir al club o a la federación de otra competición, según lo estimen oportuno”.

Es decir, no existe una única fórmula para determinar quién deba quedarse con el cupo directo a Qatar 2022 que Ecuador ganó en cancha, ante una posible sanción por el caso de Byron Castillo.

La posición de Chile es que Ecuador deba ser sancionado con la pérdida de los puntos en los ochos encuentros de eliminatorias en los que estuvo involucrado Castillo, dos de ellos ante la Roja, por lo que nuestra Selección escalaría en la tabla y pasaría a ocupar el cuarto puesto.

Perú, que terminó en el quinto lugar, por ahora está yendo al repechaje ante una selección asiática, sin embargo podría verse beneficiado en caso de que se aplique el criterio de correr la lista.

En cualquier caso, la determinación final de la FIFA en este caso no debería demorar, ya que la selección peruana que comanda Ricardo Gareca tiene programado para el 13 de junio, en Doha (Qatar), su duelo por el repechaje mundialista, ante el ganador del cruce entre Australia y Emiratos Árabes Unidos.