Esteban Paredes descarta su retiro este sábado ante Colo Colo: “Es totalmente mentira”

Ante las versiones que hablaban de su posible retiro este sábado enfrentando a Colo Colo en el Estadio Monumental, el veterano Esteban Paredes alzó la voz y aclaró que no contempla ponerle fin a su carrera como futbolista profesional en el corto plazo.

“Es totalmente mentira. No he dicho nada, son palabras que no han salido de mi boca. Tengo contrato hasta fin de año y lo íbamos a evaluar a mitad de año, tras el partido con Curicó. Se ha especulado de mala manera, el sábado no será mi último partido con Coquimbo Unido, me debo a esta institución”, declaró el “Tanque” tras el entrenamiento de Coquimbo Unido de este miércoles.

A juicio del goleador histórico del fútbol chileno, se ha generado “mucha especulación por que puede ser mi ultimo partido en el Monumental contra Colo Colo, quizá pasa por eso”.

En cuanto a su actualidad futbolística, el atacante que no juega desde el 9 de abril -se perdió las últimas tres presentaciones de Coquimbo- explicó que “vengo arrastrando una pubalgia del año pasado. Este año jugué todos los partidos y me pasó la cuenta, muchas infiltraciones”.

“Tuve que parar casi tres semanas para entrenar con normalidad. Estoy a disposición para el sábado”, complementó el futbolista que vivirá una jornada muy especial este sábado, cuando enfrente a ex equipo en el Estadio Monumental.