“Expediente inexistente”: informe jurídico de Ecuador complica a Byron Castillo y refuerza la posición de Chile

El caso Byron Castillo, que tiene enfrentadas a las federaciones de fútbol de Chile y Ecuador, sigue presentando nuevos capítulos y en las últimas horas se dio a conocer un antecedente clave que refuerza la posición chilena.

Es que según un informe técnico jurídico de la Dirección Nacional del Registro Civil de Ecuador, al que tuvo acceso la agencia EFE, afirma que la inscripción de nacimiento de Byron Castillo en la ciudad de Guayas no consta en el tomo, la página y el acta solicitado, por lo tanto es un “expediente inexistente”.

Frente a ello “Carlezzo Advogados”, firma brasileña que representa a Chile en este caso, estableció que “hay la posibilidad que presuntamente se haya adulterado el documento de Byron Castillo, valiéndose de la fragilidad del documento, es por ello que en el archivo nacional, no hay indicios de que haya existido, sino simplemente aparece una inscripción efectuada en el libro, pero este se encuentra con vestigios de haber sido repisado su texto, lo cual afecta la credibilidad, sumándose a ello la falta del expedientillo que avale su existencia”.

“Tenemos claro que hubo una falsificación grotesca en el documento”

Eduardo Carlezzo, el abogado que encabeza la defensa de la Federación de Fútbol de Chile, entregó declaraciones a la citada agencia EFE para detallar lo relevante que puede resultar este antecedente. “Desde el punto de vista del Registro Civil, el documento es crucial para todo. Ya que es un informe técnico jurídico emitido por la Dirección General del Registro Civil de Ecuador en el que se analizó el certificado de partida de Byron Castillo en Ecuador”, argumentó.

“Al analizar ese documento, la primera conclusión estridente es que ese documento de partida no se encuentra en ninguna parte, simplemente no existe en los registros internos del Registro Civil. Yo me pregunto, ¿cómo un certificado de partida no existe? Es la primera cosa que deja claro que ese documento es fantasma”, agregó.

Eduardo Carlezzo (Twitter)

En la misma línea, Carlezzo sostuvo que “también demostró que el certificado (que tiene) Byron Castillo coincide con (los números de registro) del certificado de partida de otra persona, una mujer. Y en tercer lugar se perciben un montón de inconsistencias que hacen que la dirección del registro nacional llegue a la conclusión de que ese documento sería presuntamente falso”.

En base a todos los antecedentes reunidos, el abogado de Chile manifestó que “tenemos, por un lado, un Byron que nació en Colombia, cuyo certificado de partida es real, y otro Byron, que nació en Ecuador, los dos con los mismos padres, y el certificado ecuatoriano no existe en ningún otro lado. Cada vez que investigamos más, tenemos claro que hubo una falsificación grotesca en el documento”.