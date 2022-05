Moisés Villarroel relata su experiencia como chofer de Uber: “Tengo muy claro que el trabajo dignifica”

Moisés Villarroel, mundialista en Francia 1998 y referente histórico de Santiago Wanderers, se encuentra trabajando como chofer de Uber en la Quinta Región, mientras aguarda por una oportunidad para tomar las riendas de algún equipo en su condición de director técnico.

Y es que tras una controvertida salida del “Decano”, el ídolo caturro se ha ido perfeccionando para asumir un nuevo desafío como DT en las mejores condiciones. Sin embargo, mientras se extiende esa espera decidió utilizar su vehículo y trabajar como socio conductor de la mencionada aplicación.

“A mí la verdad que no se me cae la corona por trabajar en Uber. No se me caen mis principios. Tengo muy claro que el trabajo dignifica. Por lo mismo para mí esto es un trabajo, una posibilidad de que la gente pueda moverse. Lo hago también para mantenerme activo y no estar solamente en casa sin hacer nada. Poder distraerme un poco”, contó Villarroel en entrevista con Deportes 13.

Moisés Villarroel, ídolo de Santiago Wanderers (AgenciaUNO)

Respecto a su rutina de trabajo como chofer, quien también defendiera los colores de Colo Colo en su carrera como futbolista explicó que “soy de Viña, vivo en Forestal. Me muevo por todos lados. Viña del Mar, Concón, Reñaca, etc. Los horarios son relativos. No es que todos los días sean iguales. Cuando hay partidos de Champions League o Campeonato Nacional le doy prioridad al fútbol. No es que ande todo el santo día. Manejo en mis tiempos libres”.

En cuanto a su situación post retiro, el exseleccionado nacional comentó que “la vida continúa. Gracias a Dios tuve la posibilidad de ser un poco más ordenado dentro de mis posibilidades y hoy puedo tener un vehículo que me permite también poder trabajar. De lo contrario hubiese tenido que buscar otras posibilidades de trabajo. Eso es lo que hoy me está manteniendo activo desde lo económico y desde lo emocional”.

Esperando una oportunidad

Lo de Uber para Moisés Villarroel es transitorio, ya que su meta es retomar su carrera como director técnico, la que se vio interrumpida con su despido de Santiago Wanderers. “Me encuentro esperando alguna posibilidad de poder dirigir. Hice una pasantía en Argentina del 13 hasta el 24 de febrero. Obviamente eso es para ver las diferentes maneras de trabajar entre un país y otro. Hay que estar actualizados de lo que hacen en otros lados porque mi intención es seguir ligado al fútbol. Y para ello hay que estar al tanto de cómo funciona todo esto”, estableció.

Y si bien no descarta asumir un nuevo desafío en fútbol formativo, su idea es dar el salto a un plantel profesional. “Uno no tiene que descartar nunca nada, menos cuando estamos sin trabajo. Pero hoy, sin dudas, quiero dirigir un primer equipo. Creemos estar capacitados con mi cuerpo técnico. Tenemos la experiencia de haber estado muchos años en el fútbol formativo y también en el plantel adulto de Wanderers en su momento. Solo falta que alguien confíe en nosotros”, declaró.