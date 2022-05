“Él no aguanta más, piensen en la persona”: periodista ecuatoriana estalla contra el tratamiento mediático del caso Byron Castillo

Si el caso Byron Castillo ha generado mucho ruido en Chile, en Ecuador eso ha sido mucho más fuerte. Y es que dentro del país del Guayas se ha desatao un intenso debate por la situación del jugador que milita en Barcelona.

Algunos medios han adoptado una postura crítica contra el jugador y la FEF, mientras que otros se han cuadrado con la versión que ya ha manifestado tanto el propio Castillo como el máximo organismo del fútbol ecuatoriano.

En ese contexto, la periodista Gabriela Alcivar, del Canal del Fútbol de Ecuador, arremetió contra aquellos medios que han hecho un “espectáculo”, según sus propias palabras, respecto al caso que puede terminar con la “Tri” fuera del Mundial Qatar 2022, pese a que obtuvo la clasificación en cancha.

Además, José Massú aseguró que “Chile tiene cero por ciento de chances de ir al Mundial”.👇 Posted by Publimetro Deportes on Wednesday, May 11, 2022

“Que cada día te vuelvan a sacar lo mismo... Él no aguanta más, piensen en la persona. Y lo sufre. ¿Para qué lo sacan de nuevo? Si en algún momento algo tiene que salir a la luz, bueno, pasará, pero en las instancias jurídicas o constitucionales. No soy experta en leyes, pero en otras instancias, no en los medios, por estar haciendo show, por estar haciendo espectáculo. Hasta cuándo”, manifestó Alcivar, en el programa “F de Fútbol”.

“Hay medios que definitivamente han tomado una postura de hacerlo así y no se están dando cuenta de la persona y que están afectando a nuestro propio fútbol”, agregó.

A juicio de esta periodista, con cierto tratamiento que ha recibido el caso Byron Castillo en algunos medios de su país “la imagen del Ecuador queda mal afuera, queda mal nuestro fútbol. Por más que sean falacias, allá los chilenos piensan, ‘los ecuatorianos alinean a todos los que no son de aquí'”.