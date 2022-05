Johnny Herrera postula a Ronald Fuentes para la U y emplaza a Azul Azul: “No busquen más proyectos utópicos, esa hueá no existe”

Johnny Herrera manifestó una categórica opinión ante la posibilidad que el uruguayo Diego López se convierta en el próximo director técnico de Universidad de Chile. A juicio de “Samurái”, lo que necesita la U en este momento es alguien que conozca el club y derechamente postuló a Ronald Fuentes.

Al ser consultado por la opción del uruguayo López en la edición del uruguayo López, Herrera respondió lo siguiente: “No. Un tajante no. Porque si llegan a un acuerdo la próxima semana, llega a la subsiguiente y dice ‘¿qué jugadores traigo?’. Cómo él va a dictaminar a qué jugadores traer, cuáles son las falencias de este plantel, qué le falta al plantel. ¿Quién lo podría asesorar? Manuel Mayo. ¿Sabe de fútbol? No tengo idea, pero la impresión que me da es que muy poco”.

Tras ello, el exarquero planteó que “lo que tiene que hacer Universidad de Chile es ir por Ronald Fuentes, que no busque más, que dejen de mirar para al lado, que no busquen más proyectos utópicos, porque esa hueá no existe (sic)”.

“Este plantel necesita alguien que los conozca, Ronald dirigió a Palacios y Aránguiz, conoce el club al revés y al derecho, fue campeón como futbolista y como gerente técnico. Y en la gerencia técnica hizo una pega demasiado buena, ayudó mucho a que fuéramos campeones con una pega anónima, como se dice”, complementó.

Por lo mismo, Johnny Herrera lanzó el siguiente llamado a los dirigentes de Azul Azul: “Dejemos de mirar para al lado y miremos para dentro también. Para qué nos complicamos tanto, si está ahí. Llévenle dos centrales y un volante de contención de confianza que él pida y este equipo va a dar mucho más de lo que ha dado hasta este minuto”.