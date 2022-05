Martín Lasarte asegura que participó en gestiones por el caso Byron Castillo

Martín Lasarte, quien fuera el entrenador de la Roja en gran parte del desarrollo de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, aseguró que junto a su cuerpo técnico participaron en gestiones vinculadas con el caso Byron Castillo.

“Respecto al tema de pedido de puntos, hay un antecedente del que no mucho se habla. Nosotros hicimos el reclamo en su momento”, declaró “Machete” en conversación con la plataforma uruguaya de streaming Esdrújula.

Byron Castillo

“A mí alguien me avisó de esa situación antes del partido con Ecuador, se hizo el reclamo, en aquel momento no sé si es la FIFA, la Conmebol o quien, no dio a lugar la situación y lo dejamos como tema muerto”, agregó.

Eso sí, Lasarte dijo desconocer mayores detalles del caso. “No tengo claros los elementos. No sé quién está inquieto o no. Lo que digo es que si hay una situación que no se ajusta a reglamento, hay que hacerla cumplir”, estableció.