David Escalante da su versión del gol fantasma: “Pensé que había picado adentro de la línea y por eso salí festejando”

David Escalante, el “autor” del gol fantasma de Cobreloa ante Santiago Wanderers, dio su versión de la controvertida acción que se produjo en el estadio Zorros del Desierto de Calama y sotuvo que no hubo intención de “perjudicar” al cuadro de Valparaíso.

“Yo estando ahí cerca, cuando pega en el poste de abajo, pensé que había picado adentro de la línea y por eso salí festejando. Después vi las imágenes y estaba afuera”, declaró Escalante, en conversación con AS Chile.

El delantero argentino manifestó que “son situaciones que pasan. Hace tres o cuatro fechas, a mí me anularon un gol en el que estaba habilitado. Son cosas de partido y al no haber VAR, no se puede ver la repetición ni nada de eso”.

Increíble que esto se haya marcado como gol!!! ES UNA VERGÜENZA pic.twitter.com/FD0R4ztmI8 — Santiago Wanderers (@swanderers) May 13, 2022

“A veces te ayudan y a veces te perjudican. Creo que fue un error humano, cualquiera se puede equivocar. Además, había muchos papelitos, quizás el juez de línea también se confundió. Nadie quiere perjudicar a Wanderers ni favorecer a Cobreloa”, complementó.

Del mismo modo, “Chiquito” comentó la inmediata determinación de juez de línea Cristián Espíndola, quien tras el tiro de Escalante que dio en el poste, de forma rápida levantó su banderín para validar el gol en favor de Cobreloa.

“¡Es que se vio eso! Yo estaba a uno o dos metros donde pegó la pelota y yo creí que fue gol, así que imagínate el otro que está 30 metros. Son errores que a veces pasan y lamentablemente hay equipos que salen perjudicados”, expuso el atacante loíno.